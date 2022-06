GF Vip 7, ex concorrente si candida come opinionista: “Conosco troppi segreti”. Continuano le grandi manovre sulla prossima stagione

Stiamo solo aspettando la conferenza stampa ufficiale di Mediaset per presentare i palinsesti della prossima stagione, ma ormai non ci sono grossi dubbi. A metà settembre (la data più probabile è il 19) prima puntata del Grande Fratello Vip 7 e sono già cominciate le grandi manovre.

Per ora tutto quello che sappiamo è la riconferma di Alfonso Signorini al timone del reality di Canale 5 ma è anche l’unica certezza vera. Perché il cast per i concorrenti è ancora apertissimo, ma è così anche per gli opinionisti del programma. Non tornerà Sonia Bruganelli, ma nemmeno Adriana Volpe che non sono piaciute fino in fondo al pubblico da casa.

Fino ad oggi però sono arrivate solo smentite su chi potrà prendere il loro posto, compreso il nome di Katia Ricciarelli che sembrava moto plausibile. E così adesso c’è un ex concorrente, sia del Grande Fratello classico che del GF Vip, che si candida come nuovo opinionista e lo fa con una motivazione moto seria.

GF Vip 7, ex concorrente si candida come opinionista: “Mi divertirei con Alfonso”

Stiamo parlando di Biagio D’Anelli che negli ultimi anni si è costruito una carriera come blogger ed esperto di gossip. Alfonso Signorini aveva provato a farlo tornare nella Casa, luii ha anche flirtato a lungo con Miriana Trevisan, ma in realtà la coppia non è mai veramente decollata.

Ora però lui sogna di tornare nel ruolo di opinionista, come ha raccontato a Blogtivvù: “Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi. I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista”. Ma quale potrebbe essere il suo ruolo? “So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti. Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa. Sarebbe una bellissima esperienza”.

Al momento il nome di Biagio è solo uno dei tanti accostati alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti saranno molti, perché l’idea è quello di farlo terminare di nuovo a metà marzo come è stato quest’anno. Molti dei nomi sdoganati fino ad oggi, da Antonino Spinalbanese alla figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, non hanno trovato conferma. Ma il gioco andrà ancora avanti a lungo.