Gemma Galgani in lacrime: il dolore è troppo forte

Dolore ancora molto forte per la perdita avvenuta tempo fa: Gemma Galgani non riesce a reagire ed è ancora parecchio scossa, come testimoniato

Due settimane fa l’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne ha chiuso i battenti. Riposo meritato per Maria De Filippi e per i personaggi che ravvivano i pomeriggi nel suo salotto del celebre dating show.

Un’occasione per i tronisti di riposare e ricaricare le batterie, soprattutto per i protagonisti del Trono Over, ormai presenze fisse di Uomini e Donne quotidianamente. Ma c’è chi sta vivendo questo periodo estivo con commozione e nostalgia.

Stiamo riferendoci a Gemma Galgani, ormai volto storico di U&D. La dama torinese, tra le più longeve ormai del salotto di Maria De Filippi, non sta attraversando un momento sereno. E non parliamo della mancanza di un compagno affidabile e ideale al suo fianco, bensì per questioni più private.

Gemma ed il ricordo del suo gatto: “Sarai sempre nel mio cuore”

La biondissima Gemma è infatti ancora scossa da un lutto che le è capitato a livello privato e, in qualche modo, familiare. Ovvero la scomparsa dell’amato gatto Piripicchio, il compagno di molte avventure e di tantissimi momenti di affetto.

Non si tratta però di un lutto recente. Piripicchio infatti se n’è andato ben 6 anni fa. Ma Gemma evidentemente sente ancora oggi la mancanza del tenero gatto, che le ha tenuto compagnia per molto tempo e che Gemma stessa sentiva come una presenza familiare ed indissolubile.

“Piri nel mio cuore sempre”, ha scritto con grande affetto e nostalgia Gemma Galgani sul suo profilo Instagram, pubblicando in corredo un video-collage per ricordare il suo bel felino che le manca ogni giorno di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Il dolore per la perdita di Piripicchio è stato doppio per Gemma, visto che non solo si trattava di un affetto importante per la sua vita. Ma il gatto è anche scomparso all’improvviso senza dare avvisaglie di malattie o sintomi di pericolo.

Moltissimi i messaggi di affetto e di vicinanza dei suoi follower, ai quali Gemma ha risposto ringraziando carinamente. Ora speriamo per la dama torinese che possa attraversare delle settimane più serene in vacanza, in attesa di rivederla a Uomini e Donne da settembre in poi.