È gelo tra Mahmood e Blanco: tensione tra i due, le testimonianze parlano chiaro

I due interpreti della canzone italiana leggera, ovvero Mahmood e Blanco, sembrerebbero ormai lontani dall’idillio dei mesi scorsi

Hanno fatto sognare l’Italia e tantissimi italiani con il loro singolo, vincitore all’ultimo Festival di Sanremo. Avevano creato un idillio artistico e anche privato davvero particolare ma molto affiatato. Eppure sembra tutto già nel dimenticatoio.

Mahmood e Blanco, i due cantanti italiani sulla cresta nell’onda, sembrano non più affiatati come prima. I vincitori di Sanremo, giunti al sesto posto all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, sarebbero ai ferri corti secondo i ben informati del mondo musicale.

Il rapper italo-egiziano ed il giovane artista bresciano hanno lanciato segnali inequivocabili. Il loro rapporto professionale sembra giunto al capolinea, forse anche per via di atteggiamenti e comportanti molto distaccati. Mahmood e Blanco hanno sempre dimostrato due caratteri distinti e diversi, ma inizialmente sembravano artisticamente compatibili.

Freddezza tra Mahmood e Blanco nel backstage del Radio Zeta Future Hits Live

La conferma di questo idillio spezzato tra i due artisti arriva direttamente dall’edizione annuale del Radio Zeta Future Hits Live. Ovvero il festival canoro estivo organizzato dall’emittente radiofonica ed andato in scena a Roma.

Dal backstage arrivano testimonianze inequivocabili: pare che Mahmood e Blanco siano arrivati a distanza di sicurezza l’uno dall’altro all’evento. Il rapper e cantautore di Milano è giunto in largo anticipo e si è comportato in maniera distaccata, restandosene per conto proprio su una panchina in attesa dell’esibizione di Brividi.

Blanco come sempre più sbarazzino, si è disimpegnato a giocare a calcio-balilla e scherzare con i colleghi presenti. Ma sempre distante da Mahmood. I due si sono lievemente riconciliati sul palco, durante lo sfoggio della hit sanremese. Un piccolo accenno di sorriso tra i due ormai ex amici e poco altro. Non si segnala neanche più l’entusiasmo ed il feeling artistico degli scorsi mesi.

Successivamente Blanco ha proseguito con le proprie esibizioni singole, mandando in estasi i giovanissimi fan del cantante nativo del lago di Garda. Mentre Mahmood, terminata la sua parte, ha deciso di andarsene lasciando l’evento senza far trasparire alcuna emozione. Una freddezza improvvisa e tutt’altro che celata. A questo punto ci pare difficile che i due cantautori possano tornare a collaborare nel prossimo futuro.