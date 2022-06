Alessandro Basciano “tradito” sul più bello: non è la prima volta che capita

Che coltellata per Alessandro Basciano che viene “tradito” sul più bello, ma non è la prima volta che capita

Un’edizione del Grande Fratello VIP un po’ “maledetta” perché non è la prima volta che capita qualcosa di simile a quanto successo all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Cos’è andato storto?

Lo scorso 1 giugno, Alessandro Basciano ha spento 33 candeline a Napoli dove l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e volto di Temptation Island conta tanti amici. La sua venuta a Napoli, per altro, è stata molto discussa, perché con Sophie Codegoni sono stati ripresi con la scorta e criticati per la scelta. Successivamente, la tronista ha spiegato come sono andate le cose e che è stato il locale che avrebbe ospitato l’evento a fornirgliene una.

Ad ogni modo, anche Alessandro Basciano è stato tradito dai suoi compagni di viaggio: in occasione del suo 33° compleanno, l’ex gieffino aveva invitato tutti, ma si sono presentati soltanto in due, Giucas Casella -che non si perde un compleanno- e Gianluca Costantino. Inevitabilmente i fatti hanno creato non pochi malumori, tra le assenze più pesanti sicuramente quelle di Soleil Sorge e le principesse Selassié.

Alessandro Basciano, al GF Vip piace disertare i compleanni: i malumori di Signorini

Stando a quanto raccolto da Biccy, oltre ad aver infastidito Alessandro Basciano, l’assenza dei vipponi ha fatto storcere il naso anche ai proprietari del locale che si aspettavano qualcosa in più, ma a rimanere con l’amaro in bocca è stato anche Alfonso Signorini che si è visto arrivare sulla scrivania del magazine di cui è direttore un paio di foto ed un nulla di fatto. Proprio a Chi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne con grande diplomazia ha ammesso: “Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale”.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni Alessandro Basciano è tornato a riempire le pagine di gossip dopo l’accusa dell’ex compagna di essere un padre assente.