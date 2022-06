Soleil beccata al mare con la sua metà: chi è il fortunato – FOTO

Finalmente si è scoperto chi è l’uomo misterioso che Soleil Sorge frequenta e di cui si è parlato tanto all’interno della casa del GF Vip 6?

Quando l’ex di Luca Onestini è entrata all’interno del reality show di Alfonso Signorini si è parlato tanto di chi fosse l’uomo al di fuori della casa che la stesse aspettando senza mai aver capito chi realmente fosse.

Soleil Sorge ha vissuto gran parte del 2021 e una piccola fetta di 2022 all’interno della casa del Grande Fratello VIP dove si è fatta conoscere molto meglio al pubblico di Canale 5, riuscendo poi ad arrivare a fare l’opinionista da Barbara d’Urso ne La Pupa e Il Secchione Show e fare la sua comparsa anche all’Isola dei Famosi.

Durante tutta la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, oltre la querelle con Alex Belli e Delia Duran si è parlato anche molto di questa persona misteriosa che l’avrebbe aspettata dopo la sua esperienza, ma di cui non si è mai saputo molto e di cui neanche lei stessa ha mai voluto parlare per tutelare il loro rapporto.

Soleil Sorge beccata con l’imprenditore Carlo Domingo: la segnalazione

Finalmente l’uomo che fa battere il cuore a Soleil Sorge ha un volto e si tratta dell’imprenditore Carlo Domingo. La coppia è stata paparazzata insieme da un utente che segue Deianira Marzano, gossippara del web ed opinionista, che ha postato tutto quello che le è arrivato su Instagram. Dagli scatti, infatti, si evince la coppia in atteggiamenti molto affettuosi, in una giornata di mare, scambiarsi qualche bacio. È lui l’uomo di cui si è tanto parlato al Grande Fratello VIP?

Al momento, Soleil Sorge non ha detto alcunché sulle foto che la ritraggono insieme al ragazzo, ma a giudicare dagli atteggiamenti intimi dei due sembrerebbe che stiano provando ad avere una relazione serena dopo momenti di grande tensione come quelli vissuti al reality show. È arrivato il momento, anche per l’influencer, di viversi il suo amore esattamente come ha deciso di fare Alex Belli con Delia Duran, togliendo ogni possibile equivoco.