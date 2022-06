Regina Elisabetta, nuovi problemi di salute: l’ultimo aggiornamento terrorizza tutti. E’ accaduto proprio durante i festeggiamenti del Giubileo di Platino

Sua Maestà è apparsa in pubblico in buona forma proprio all’inizio del mese di giugno per raccogliere l’affetto e la celebrazione dei suoi sudditi e della sua famiglia. Ma qualcosa non va.

Un’attesa lunga mesi per arrivare nel migliore dei modi al momento più importante. Il Regno Unito ha celebrato in questi giorni il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Un traguardo a dir poco clamoroso, considerando che nessuno in precedenza era mai riuscito a raggiungerlo nella storia del Regno Unito. Un esempio di longevità e dedizione alla causa che non può lasciare indifferenti i suoi amati sudditi. La ricorrenza ha visti riuniti tutti i componenti della Royal Family per starle vicino, compresi “i fuggitivi” Harry e Meghan. Sebbene in disparte rispetto a William e Kate, non potevano mancare nemmeno i Sussex ad un appuntamento del genere. Tantissime iniziative sono state organizzate in queste prima due settimane di giugno, ma non tutte hanno potuto fregiarsi della presenza di Sua Maestà. A 96 anni, nonostante la fibra fortissima, la sua salute non è delle migliori. Dopo aver contratto il Covid ha avuto qualche problema nel riprendersi a pieno e i medici le hanno consigliato di osservare sempre un rigoroso riposo.

Regina Elisabetta, nuovi problemi di salute: ha rischiato di saltare la celebrazione del Giubileo di Platino

Il suo affacciarsi da Buckingham Palace è stato senza dubbio il momento più evocativo del Giubileo di Platino. Nonostante sia apparsa in buona forma, ha rischiato fino a 3 ore prima di disdire l’evento. Come riportato da un esperto del Daily Mail, è servita una telefonata del figlio Carlo per spronarla a partecipare.

“Non si sentiva in forma ma il figlio l’aveva chiamata per dirle che avrebbe dovuto essere lì. Le ha detto che c’erano così tante persone che non vedevano l’ora di vederla, e così si è convinta“, si legge sulle colonne del quotidiano britannico.

E’ stata ben felice dello sforzo, tanto da commuoversi già prima dell’affaccio sul balcone. Ora, però, per non correre rischi, come consigliato dai dottori, osserverà una lunga estate di riposo. Nella sua residenza scozzese avrà a disposizione ogni comfort e l’affetto dei suo parenti più stretti.