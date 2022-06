Lory Del Santo e Marco Cucolo, è crisi nera: c’è il comunicato

Lory Del Santo e Marco Cucolo sarebbero in crisi nera. Incredibilmente, c’è un comunicato Mediaset che conferma il momento difficile della coppia.

Giovedì 9 giugno, a sorpresa, è stata eliminata Lory Del Santo da L’Isola dei Famosi. Come già successo per altri concorrenti, i naufraghi sembrava che in effetti si fossero coalizzati contro di lei, rendendola protagonista di numerosi scontri. Nella puntata del 13 giugno, secondo quanto rivela il comunicato stampa Mediaset, sarà protagonista in studio.

Lory Del Santo, secondo le indiscrezioni, avrà la possibilità di chiarirsi con tutti i naufraghi con cui ha avuto delle incomprensioni. Fra questi, sembrerebbe esserci anche il suo compagno Marco Cucolo. Molti spettatori hanno infatti notato piccoli gesti fra loro che hanno fatto sospettare che ci possa essere una crisi nera fra i due.

Lory Del Santo si chiarirà in studio con Marco Cucolo?

Se all’inizio Marco Cucolo era l’ombra di Lory Del Santo, lentamente sembrerebbe aver abbandonato questo ruolo. Nei suoi ultimi giorni di presenza ne L’Isola dei Famosi non ha nemmeno difeso la sua fidanzata davanti agli altri. Il loro saluto al momento della partenza di Lory per l’Italia è stato molto freddo per due persone che si amano.

Dopo qualche giorno dalla partenza di Lory Del Santo, però, anche Marco Cucolo ha dovuto interrompere la sua esperienza nel reality. Come Patrizia Bonetti e Roger Balduino, anche lui ha lamentato problemi fisici che richiedevano delle cure specializzate. Il suo rientro nel reality è ormai da escludere.

Le incredibili parole del comunicato che confermano la crisi di coppia

Nel comunicato Mediaset che riguarda la puntata del 13 giugno si possono leggere alcuni passaggi che sembrerebbero confermare la rottura fra i due: “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?“.

Poi ancora: “L’avventura sulle spiagge dell’Honduras pare abbia messo in crisi la relazione tra Lory e Marco: cosa sarà successo? La loro storia è davvero giunta al capolinea? Sarà proprio Lory, in diretta dallo studio, a parlare di quanto accaduto“. Non rimane che sentire i due protagonisti per capire la gravità della crisi.