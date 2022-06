“La signora Lucarelli deve fare attenzione”, l’avvertimento dalla star di Sanremo: farà Ballando Con Le Stelle!

Selvaggia Lucarelli è stata avvertita: la star del Festival di Sanremo sarà a Ballando Con Le Stelle la prossima edizione

Tra i giudici più severi del simpatico talent show di Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli è stata già avvisata da quella che sembra essere la prima concorrente ufficiale. Fuoco e fiamme mesi prima dell’inizio del programma.

Selvaggia Lucarelli è indubbiamente il giudice più severo di Ballando Con Le Stelle e chiunque sia passato sotto le sue grinfie non può dire altrimenti. O la si ama o la si odia e la prima concorrente ufficiale della prossima edizione del talent show è già pronta a combatterla. Una vera e propria dichiarazione di guerra che non lascia spazio all’immaginazione.

“Donna avvisata, mezza salvata” e Selvaggia Lucarelli sa perfettamente che la donna con cui si dovrà confrontare ha un bel caratterino esattamente come lei.

Iva Zanicchi è la prima concorrente di Ballando Con Le Stelle

Direttamente dal Festival di Sanremo, Iva Zanicchi farà esplodere il palco di Ballando Con Le Stelle e promette guerra a Selvaggia Lucarelli: “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare perché adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché mi esibirò anche nel rock and roll. Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia, sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!”.

La confessione è arrivata in diretta a Radio2 con Pino Strabioli nel programma radiofonico Grazie dei Fiori. Dopo il suo show personale D’Iva, Iva Zanicchi è pronta a mettersi nuovamente in gioco grazie a Milly Carlucci che l’ha voluta fortemente proprio per l’estro dimostrato nell’ultimo anno che l’ha vista anche protagonista di un ottimo Festival di Sanremo. Ce ne saranno di belle tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi che fanno a gara per chi ha il caratterino più tosto per la competizione di Rai Uno.