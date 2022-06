Jessica Selassié sta con l’ex protagonista di Amici? Arriva l’annuncio ufficiale – FOTO

Negli ultimi giorni è impazzato il gossip che vede insieme Jessica Selassié ed un ex protagonista di Amici: adesso c’è l’ufficialità

L’ex gieffina è stata accostata ad un volto di Amici molto amato della scorsa edizione del talent show ed il gossip è rimbalzato in men che non si dica, fino ad arrivare ai diretti interessati.

La vincitrice del Grande Fratello VIP è stata in mezzo a tanti gossip nell’ultimo periodo, specialmente quelli che la vedevano in coppia con Barù. In realtà, sembrerebbero solo amici visto e considerato che entrambi vivono due vite proprie, nonostante stiano spesso insieme anche in compagnia di altri gieffini, ed in particolare nel locale appena aperto dall’esperto enologo nipote di Costantino della Gherardesca.

Tuttavia, Barù non è l’unico uomo cui è stato accostata Jessica Selassié, perché negli ultimi tempi è impazzato un gossip che l’avrebbe vista molto vicina ad un ex volto di Amici di Maria De Filippi.

Jessica Selassié e Deddy si stanno frequentando? La principessa toglie ogni dubbio

Breve e coincisa: “Cazzate”. Jessica Selassié ha tolto ogni dubbio ancor prima che si instaurasse nella mente dei suoi tanti follower che speravano che la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP potesse aver finalmente dimenticato Barù, con il quale non sembra esserci il futuro tanto agognato, ma così non è. A tutte le voci degli ultimi giorni, Jessica ha risposto a tono ammettendo che è tutto inventato e che tra lei e Deddy non c’è assolutamente nulla, forse una simpatica amicizia. Neppure il cantante di Amici di Maria De Filippi è troppo fortunato in amore: dopo Rosa Di Grazia che l’ha lasciato e si è fidanzata con un suo amico, anche la storia con Mariasole Pollio è naufragata in men che non si dica.

È probabile che due cuori infranti, quello di Jessica e Deddy, non sono ancora abbastanza pronti per amarsi, ma soltanto per confortarsi l’uno con l’altro. Tutto è nato dalla loro presenza insieme al concerto di Aka7even per cui i fan hanno cominciato a sognare un lieto fine per entrambi che, attualmente, sembrano essere due cuori solitari.