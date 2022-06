“Vince l’Isola dei Famosi 2022”, spoiler assurdo: italiani impietriti

Arriva l’indiscrezione che nessuno si aspettava riguardo l’esito dell’Isola dei Famosi 2022, ormai sempre più vicina alla conclusione

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina alla conclusione. Un programma talmente di successo, quello condotto da Ilary Blasi, che la produzione ha scelto di allungarlo sino a fine giugno.

Tra due settimane esatte andrà in onda l’ultima puntata, la finalissima dell’Isola dei Famosi. Si prospetta che saranno solo 5-6 i naufraghi che rimarranno in lizza per vincere questa edizione del programma in Honduras. Ma attualmente vi sono ancora 10 naufraghi in ballo.

Intanto già in questi giorni starebbero circolando voci ed indiscrezioni, supportate da dati numerici affidabili, su colui (o colei) che dovrebbe trionfare all’Isola. Un vero e proprio spoiler che sta circolando sul web sul vincitore dell’edizione 2022 del reality di Canale 5.

Le previsioni dei bookmakers non hanno dubbi: ecco chi trionferà all’Isola dei Famosi

Tali spoiler arrivano direttamente da una fonte che spesso è considerata attendibile. Ovvero i bookmakers, le agenzie di scommesse che anche in Italia fanno spesso notizia con le proprie previsioni.

Secondo Snai e Sisal, l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi vedrà un sicuro trionfatore: l’attore romano Nicolas Vaporidis. È lui secondo le previsioni più accreditate il partecipante destinato a trionfare, vista la lunga militanza sull’isola honduregna e gli ottimi riscontri del pubblico nei suoi riguardi.

I bookies parlano di una vittoria quasi scontata di Vaporidis. L’attore è addirittura quotato a 2.00 per il trionfo all’Isola dei Famosi 2022. Un cavallo vincente facile da pronosticare. Ma occhio anche a Edoardo Tavassi: secondo gli scommettitori il fratello di Guendalina potrebbe arrivare al secondo posto e contendersi il successo finale con Nicolas fino all’ultimo.

Stasera andrà in onda una puntata davvero decisiva per le sorti dell’Isola dei Famosi. Gli scommettitori sono sicuri anche di chi dovrebbe abbandonare la palapa quest’oggi: i pronostici indicano il modello napoletano Gennaro Auletto come il probabile escluso di lusso. Ma anche Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal non sono ben viste dai bookmakers italiani.

Queste le quote dei partecipanti attuali:

Nicolas Vaporidis 2,00

Edoardo Tavassi 3,00

Carmen Di Pietro 10,00

Nick Luciani 10,00

Luca Daffrè 15,00

Marialaura De Vitis 20,00

Mercedesz Henger 20,00

Estefania Bernal 20,00

Pamela Petrarolo 25,00

Gennaro Auletto 30,00