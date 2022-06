“Muore ragazzi”, imprevisto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: che paura

Una delle coppie dell’ultimo anno che hanno particolarmente fatto affezionare i loro fan, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli raccontano dell’imprevisto

La coppia di ex gieffini si gode qualche giornata di relax al mare con tanti amici e tanto divertimento, salvo incontrare qualche “piccolo” imprevisto che da un lato preoccupa, dall’altro fa divertire i loro fan.

Una delle coppie più amate dell’ultimo anno, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si godono del meritato relax dopo una stagione ricca di impegni in compagnia di alcuni amici, tra barche, mare, alcol e tanta allegria. In occasione del loro giro di vacanze, la coppia si è trovata a soggiornare anche in mezzo alla natura, a Positano, località nota per la coltivazione di limoni.

Non tutti sanno, ma in molti ricordano dell’allergia dell’ex velino di Striscia La Notizia agli agrumi che, all’epoca del Grande Fratello VIP, fece preoccupare e sorridere i coinquilini. Ecco che, per lui, l’attrazione turistica principale della città di Positano è diventato un vero e proprio incubo, tanto che Giulia Salemi su Instagram ha confessato: “Non avevo riflettuto sul fatto che questo posto si chiama limonaia perché è pieno di limoni, lui è allergico, ma tipo che muore ragazzi”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza a Positano, ma la sua allergia crea il caos

La natura è bella fin quando le allergie non si mettono in mezzo e Pierpaolo Pretelli lo sa molto bene. Un simpatico teatrino su Instagram in cui l’ex velino di Striscia La Notizia ha detto che non sarebbe proprio morto, ma che sarebbe andato via volentieri per evitare qualsiasi reazione allergica. Come molti ricordano, dall’esperienza al Grande Fratello VIP, l’ex gieffino è un soggetto molto allergico, tant’è vero che molte reazioni ne ha avute all’interno della casa del reality show che, se prima preoccupavano, ad un certo punto hanno scatenato l’ilarità del pubblico.

Ad ogni modo, la coppia si mostra sempre più vicina ed affiatata, mandando a monte tutte quelle voci che li vedevano distanti ed in crisi. Indubbiamente i litigi tra i due ci sono, ma riescono sempre a trovare il sereno dopo la tempesta.