Ida Platano, messaggio a sorpresa a Tina Cipollari: “Devo chiedere scusa”

Le due protagoniste femminile di Uomini e Donne, una tronista e l’altra opinionista, potrebbero riavvicinarsi clamorosamente

Tra i volti ormai storici e più apprezzati del panorama di Uomini e Donne vi sono due protagoniste femminili che, molto spesso, non dimostrano grande feeling l’una verso l’altra in trasmissione.

Si tratta di Ida Platano e Tina Cipollari. La prima, parrucchiera di Brescia, è ormai una presenza fissa del Trono Over di Uomini e Donne. La seconda, opinionista romana e verace, una sorta di spalla intoccabile nel programma di Maria De Filippi, la classica prezzemolina pronta a mettere bocca su tutto con ironia.

Tina è spesso molto critica nei confronti di Ida, in particolare per due motivi: il tira e molla della Platano con il cavaliere Riccardo Guarnieri, tornato in voga nell’ultima stagione di U&D. Ma anche per l’amicizia della stessa Ida con Gemma Galgani, vera e propria rivale nel programma della Cipollari.

Ida torna sulle parole di Tina Cipollari: arrivano delle scuse inaspettate?

Ida Platano però, che nel corso di Uomini e Donne si è sempre mostrata come donna fragile e molto sensibile, avrebbe di recente ripensato ai consigli di Tina Cipollari. Parole non proprio lievi e docili, ma che starebbero facendo riflettere la tronista bresciana.

Ancora scossa per come è andato a finire il presunto ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, Ida ha pubblicato delle stories su Instagram in cui è tornata sui propri passi, dando in qualche modo ragione a Tina:

“Nessuno può valere più di te stessa, ricordati queste parole, fanne tesoro, nessun uomo vale più di te”

Questi i consigli di Tina ricordati proprio da Ida in questi ultimi giorni. Evidentemente, nonostante gli screzi in trasmissione, la 40enne parrucchiera considera sagge e azzeccate le parole della Cipollari.

Ida però ha una persona a cui chiedere effettivamente scusa: ovvero sé stessa, per essersi lasciata andare senza pensare in primis al proprio orgoglio ed alla propria serenità mentale e sentimentale:

“L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”.

Chissà se dopo queste esclamazioni pubbliche Ida Platano e Tina Cipollari, coinvolta indirettamente, possano rivedere il proprio rapporto. Anche se i litigi tra le due donne sono tra i ‘must’ assoluti di Uomini e Donne.