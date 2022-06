Alle 14 sono cominciati gli spogli per le elezioni amministrative. Le città di Genova, Palermo e L'Aquila vanno verso un'amministrazione di centrodestra. Al ballottaggio, Parma, Verona, Catanzaro, con illuned' 13 giugno centrosinistra in testa nelle prime due città.

Il Comune di Palermo ha depositato un esposto in Procura contro presidenti e scrutatori rinunciatari. Oltre 200 persone sono state segnalate dopo il caos ai seggi, con decine di sezioni che sono rimaste chiuse per ore perché presidenti e scrutatori non si sono presentati.

I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, hanno aperto un’inchiesta per accertare la legittimità delle rinunce agli incarichi, molte delle quali sarebbero arrivate a poche ore dal voto.

I reati ipotizzati sono interruzione di pubblico servizio, rifiuto di atti d’ufficio e violazione di una legge elettorale del 1060.

In aggiornamento