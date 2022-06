Charlene di Monaco ha deciso di farlo veramente: l’accordo col marito Alberto è sconvolgente

Arriva la clamorosa decisione di Charlene di Monaco, che ha deciso di trovare uno sconvolgente accordo con Alberto: cos’è successo.

Charlene di Monaco è riuscito a trovare un sorprendente accordo con il marito Alberto. Una stretta di mano considerata da molti sconvolgente. Andiamo quindi a vedere quale accordo hanno preso il principe e la sua consorte.

Charlene di Monaco è tornata a sorridere con l’eterna mestizia che sta iniziando a dissiparsi. Per lungo tempo la principessa è stata lontana dal Principato o per quasi un anno, adesso potrebbe quasi passare per presenzialista. Infatti dallo scorso 0 aprile l’abbiamo vista per quattro volte in pubblico, le ultime due alla settimana della moda di Montecarlo, in coppia con la figlia Gabriella, senza il marito e l’altro figlio Jacques, e al Gran Premio, sempre a Montecarlo, ma con tutta la famiglia.

Nel corso di queste apparizioni la principessa ha voluto affrontare i fotografi e i giornalisti e ha persino risposto alle domande del quotidiano della Costa Azzurra Monaco-Matin. In quell’occasione Charlene ha dichiarato: “Al mio ritorno a Montecarlo ho concentrato tutta l’energia sui figli, mio marito e la mia salute. Sono ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada della guarigione è stata lunga, difficile e molto dolorosa. Ma ora mi sento più serena“. L’ex nuotatrice ha quindi parlato anche della sua malattia. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Charlene di Monaco risponde ai gossip: “Trovo deplorevoli alcune voci sulla mia vita”

Charlene di Monaco durante l’intervista ha risposto alle voci di gossip sul suo conto. Infatti rispondendo ad un giornalista che aveva insinuato di una nuova casa in Svizzera, Charlene ha affermato: “Trovo deplorevole che certa stampa riferisca di queste voci sulla mia vita. Come tutti, siamo esseri umani e abbiamo dei sentimenti e delle fragilità, ma solo la nostra famiglia viene mediaticamente esposta a tutto questo. Alberto mi ha sostenuta enormemente, abbiamo discusso insieme di questi articoli malevoli e ha fatto di tutto per proteggere me e i bambini“.

Charlene ha però voluto tacere su un rumor riportato da Voici secondo il quale il marito le verserebbe una sorta di stipendio annuale da 12 milioni di euro e le avrebbe concesso la libertà di lasciare il Principato per brevi periodi, in cambio di una sua regolare presenza sulla Rocca agli appuntamenti ufficiali, come appunto la settimana della moda o il Gran Premio di Monaco. Fonti vicine a loro hanno smentito questa voce, ma da parte dei diretti interessati non c’è mai stata una smentita ufficiale. Vedremo se in futuro arriverà la smentita ufficiale.