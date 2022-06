Beautiful, terremoto in arrivo: il colpo di scena spiazza tutti

Vero e proprio colpo di scena nelle prossime puntate di Beautiful, la longeva e seguitissima soap opera americana sul mondo della moda

Tantissimi anni di trasmissione, eppure sembra non perdere il suo fascino originale. La soap opera americana Beautiful continua a far parlare di sé, aggiornando di settimana in settimane intrecci e trame più o meno realistiche.

Anche se molti protagonisti della soap sono cambiati, dando spazio ad altri volti nuovi, Beautiful ha un ottimo seguito in Italia. Le ultime indiscrezioni su quello che sta per accadere sono davvero una bomba e faranno impazzire i fan più accaniti.

Le anticipazioni che arrivano dalla penna di CelebDirtyLaundry hanno del clamoroso. Se il pubblico italiano di Beautiful in questi giorni si sta appassionando al ritorno di fiamma amoroso tra Quinn e Carter, i telespettatori americani stanno per assistere ad una liaison davvero inaspettata.

Thomas Forrester protagonista assoluto delle prossime puntate di Beautiful

I rumors che arrivano dagli Stati Uniti parlano di una crescita nel ruolo di protagonista per Thomas Forrester. Il giovane erede, figlio dell’amatissimo personaggio di Ridge, vivrà una storia d’amore sorprendente ed inaspettata.

Pare che Thomas possa innamorarsi improvvisamente di una donna matura, di qualche anno più grande di lui, sorprendendo i fan di Beautiful. E tutte le strade sembrano portare a Katie Logan, la ex compagna di suo padre Ridge.

Un colpo di scena che però non rappresenta un unicum nella saga di Beautiful. Non è infatti la prima volta che un figlio si innamori della ex del proprio padre. Anzi, i rapporti sentimentali assurdi ed anche al di fuori di parametri anagrafici rappresentano il marchio di fabbrica di Beautiful da sempre.

Un rapporto, quello tra Katie e Thomas, che darebbe il via ad una serie di scontri e reazioni. Innanzitutto, Bill Spencer, uno degli ex storici di Katie non accetterebbe mai tale relazione. Al momento è impegnato a lanciare degli avvertimenti a Ridge, il quale vorrebbe dare un’altra possibilità al suo matrimonio con Brooke.

La stessa Brooke è un altro personaggio che si metterebbe contro questa inedita coppia. Non riesce proprio a fidarsi di Thomas e, probabilmente, non lo sosterebbe in questa nuova relazione. Ma attenzione perché la Logan potrebbe sorprendere, perché questa strana love story allontanerebbe il ragazzo dalla sua Hope.