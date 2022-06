Al Bano shock, c’è un piano per ritirarsi dalla musica: “Te lo prometto”

Al Bano ha fatto alcune affermazioni shock durante una recente intervista in cui ha anche presentato la sua tournée mondiale: sta pensando al ritiro dal mondo dello spettacolo? Ecco qual è il piano del cantante.

L’11 giugno a Ravarino, vicino Modena, Al Bano ha iniziato la sua tournée musicale. Come da attesa, la sua prima data è stata un enorme successo. Il giorno dopo, si è collegato in diretta da Roma con Unomattina Estate. In studio, oltre ai giornalisti, c’era anche la figlia Romina. Fra loro due la crisi è molto lontana: oggi c’è davvero un bel rapporto.

Al Bano, dopo quaranta anni di lavoro nel settore musicale, ha confessato di chiedersi ogni sera le motivazioni del suo incredibile successo, per lui ancora inspiegabile nelle dimensioni. Dall’altra parte, è sicuro che la fortuna che gli è capitata è dovuta in parte anche al suo talento nel canto. Si è mostrato risentito che la sua carriera di autore non sia riconosciuta.

“La vita è sacrificio, insegnamolo”: la lezione del cantante

Al Bano è stato dipinto ad inizio carriera come il rappresentante di quelli che, come lui, partirono dal sud Italia per cercare la fortuna nel nord. Lui si trasferì a Milano perchè odiava la terra. Aveva capito che richiedeva moltissimi sacrifici e gran fatica, e per questo motivo scappò via. Sua madre, invece, avrebbe preferito diventasse un professionista.

Al Bano non si fece influenzare dalle ambizioni dei genitori e puntò tutto sulla propria carriera come cantante. A Milano lavorò anche come cameriere per potersi aiutare economicamente nel far decollare le sue ambizioni. Romina ha rivelato che il padre e la madre hanno sempre fatto sentire i figli parte del duo, come se fosse una cosa naturale.

Al Bano, ecco in quali circostanze penserà al ritiro come cantante

Al Bano, dopo essersi allontanato da Cellino San Marco si è reso conto che le sue vere radici sono lì dove è cresciuto. Nel suo paese pugliese ci sono ancora i suoni e gli amici che lo hanno accompagnato nei primi anni di vita. Il cantante non ha nascosto di aver avuto più volte la tentazione di trasferirsi altrove, ma alla fine è sempre tornato indietro.

Per Al Bano la musica è un vero carico di adrenalina: il cantante è contento di poter tornare ad organizzare i concerti dopo la pandemia di Covid. Ha poi fatto una solenne promessa ai presenti in studio: “Ho 58 anni di carriera, e lascerò la musica quando non proverò più nessuna emozione. Se Dio vorrà continuerò, ed io lo so che lui lo vuole“.

Per vedere la puntata di Unomattina Estate del 13 giugno in cui è presente anche l’intervista di Al Bano, clicca qui.

Questa è la canzone che Romina Carrisi ha confessato di amare di più fra quelle del padre Al Bano. Incredibile appuntamento fu scritta quando lei nacque, ed il padre ogni tanto gliela canta anche al telefono: