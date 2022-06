Un Posto al Sole, l’attrice più amata della soap in lacrime: cos’è successo – VIDEO

Un fine set con le lacrime per l’amatissima attrice di Un Posto al Sole che non può lasciarsi scappare il motivo

La soap opera partenopea prosegue con la sua consueta programmazione e le avventure di Palazzo Palladini che continuano ad appassionare migliaia di telespettatori. Un piccolo spoiler viene dall’amatissima attrice.

Attualmente la trama di Un Posto al Sole è totalmente incentrata su quanto sta vivendo la famiglia Giordano. In particolare, Raffaele è minacciato dal clan della camorra dimezzato a causa di un blitz ordinato dal magistrato Eugenio Nicotera, genero del portiere di Palazzo Palladini. Raffaele non ha il coraggio di parlare con la famiglia e tiene sulle spalle il peso di un criminale che continua ad incutergli timore. Ben presto, a rimetterci le penne sarà Diego che, come dalle anticipazioni, si troverà vittima di un incidente.

Quanto tempo ancora passerà affinché il portiere di Palazzo Palladini vuoti il sacco? Al momento, l’unica persona ad essere al corrente di ciò che sta vivendo è Elvira, la mamma di Samuel che ha avuto un flirt proprio con Raffaele e di cui, quest’ultimo, si fida ciecamente.

Un Posto al Sole, Giorgia Gianetiempo in lacrime racconta la fine del set

Sul suo profilo Instagram, Giorgia Gianetiempo che interpreta Rossella Graziani ha pubblicato un video di fine set, come spesso condivide con i suoi follower. Questa volta, però, c’è qualcosa in più che aggiunge al semplice video: “Fine set, da stamattina alle 5:00 ho finito adesso. Ho pianto tutto il giorno, non posso dirvi il perché”. Lo spoiler è di un evento che turberà i telespettatori, ma non si ha alcuna notizia su quale potrebbe essere: un addio inaspettato? O un momento molto romantico, come il riavvicinamento di Silvia e Michele? Che abbia a che fare proprio con quanto accade a Diego?

L’attrice non si è esposta troppo, ma ha voluto condividere le lacrime -di gioia o tristezza non è chiaro- con i suoi follower per fargli sapere che presto Un Posto al Sole avrà una svolta che farà spalancare gli occhi ai suoi telespettatori.