Un Posto al Sole, l’amatissimo Raffaele Giordano va via per sempre? La risposta fa tremare tutti

Un Posto al Sole continua ad essere una delle serie televisive più seguite nella penisola italiana, grazie ai suoi personaggi ed i continui colpi di scena. Adesso a dire addio potrebbe essere Raffaele Giordano: la precisazione dell’attore.

Molti telespettatori si stanno chiedendo se Raffaele Giordano morirà nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. Infatti la soap opera ambientata a Napoli continua a riscuotere un enorme successo ed ogni pomeriggio è vista da circa un milione e mezzo di spettatori. Nel corso delle ultime puntate Raffaele è stato protagonista di una storyline che lo ha visto confrontarsi con dei malavitosi, pronti a tutto pur di raggiungere i loro scopi.

Proprio per questo motivo Giordano si è trovato a fare i conti con delle pesanti minacce e non si esclude che possa anche essere vittima della criminalità. Entrando nel dettaglio, quindi, i contatti di Raffaele con la criminalità organizzata potrebbero portarlo alla morte. Il motivo di tutto ciò è ben chiaro. Infatti dopo che Nicotera ha fatto arrestare un boss di camorra, hanno scelto di avere informazioni sul suo conto servendosi proprio del portiere di Palazzo Palladini. Di punto in bianco, quindi, il protagonista si troverà ad avere a che fare con i camorristi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà.

Un Posto al Sole, Raffaele Giordano morirà? L’annuncio dell’attore

Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, in un primo momento Raffaele ha provato a tenersi alla larga da questa situazione e quindi a prendere le distanze da quello che stava succedendo poi però ha dovuto cedere ai ricatti. Quindi per proteggere la famiglia, Raffaele ha scelto di scendere a compromessi con la criminalità e quindi di accettare anche loro richieste. Questa scelta però potrebbe avere dei risvolti a dir poco inaspettati e clamorosi nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole destinate all’access prime time di Rai 3.

In questi giorni a rispondere a questa domanda ci ha pensato l’attrice Ilenia Lazzarin, che nelle trame di Un posto al sole veste i panni di Viola, “figliastra” di Raffaele. Le dichiarazioni dell’attrice non hanno fatto altro che continuare a preoccupare i telespettatori. Infatti la Lazzarin ha affermato ai microfoni: “Non posso darvi conferma su questo“, rispondendo così alle domande di alcuni utenti social curiosi. Solamente nelle prossime puntate quindi scopriremo se il personaggio continuerà a far parte delle trame della trasmissione o se morirà.