“È da chiudere!”. Terremoto in Rai: vicino l’addio alla soap per gli ascolti deludenti

Continuano a deludere gli ascolti di una nota soap opera Rai. Tra questi c’è chi chiede una chiusura dei battenti da parte della fiction proprio a causa della mancanza di seguito. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Dopo un buon esordio in termini di share, la nuova soap spagnola ha perso spettatori e come se non bastasse sono arrivate anche le critiche da una parte di fan social. Infatti i commentatori online hanno puntato il dito contro questo prodotto, tanto da chiuderne la chiusura e il ritorno (in replica) della soap italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. A distanza di settimane dall’esordio sarebbero anche crollati gli spettatori el daytime pomeridiano di Rai 1.

Secondo i primi resoconti, dopo un buon esordio con quasi il 19% di share, la soap spagnola ha perso progressivamente ascolti fino ad arrivare ai dati “preoccupanti” registrati lo scorso giovedì pomeriggio. Infatti la puntata di Sei Sorelle del 9 giugno, infatti, è stata seguita da una media di 1,014,000 spettatori pari a uno share che si è fermato al 12,90%. La soap ha quindi subito un vero e proprio crollo, perdendo ben cinque punti percentuali di share e quasi mezzo milione di spettatori. Andiamo quindi a vedere le polemiche sollevate dalla serie.

Rai, Sei sorelle rischia la chiusura: cos’è successo

Si è quindi superata una polemica in Rai, visto che nella stessa fascia oraria, invece, l’appuntamento con Brave and Beautiful in onda su Canale 5 superava la soglia di 1,5 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 19,21% di share e battendo nettamente la soap opera di Rai 1. Quindi i dati di di Sei Sorelle appaiono già abbastanza preoccupanti e a tratti deludenti, e come se non bastasse arrivano anche le critiche degli spettatori social.

Un utente social ha infatti sentenziato: “È da chiudere. Una soap noiosissima, un polpettone. Ma con quale coraggio la Rai propone un prodotto simile in estate?“. Mentre un altro ancora ha commentato: “È orribile, solo tragedie. Rimettete Il Paradiso delle signore“, chiedendo quindi le repliche della soap opera italiana. Tuttavia, per il momento, la messa in onda della soap iberica resta confermata su Rai 1, in attesa della settima stagione de Il Paradiso delle Signore.