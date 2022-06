Stefano De Martino di nuovo sposo? L’annuncio sul matrimonio è da favola

La rivelazione del conduttore ed ora anche attore Stefano De Martino sembra non lasciare molti dubbi sui futuri piani sentimentali

In questo periodo sembra stia andando tutto a gonfie vele per Stefano De Martino. L’ex ballerino napoletano ha visto la sua carriera professionale svoltare letteralmente: prima conduttore televisivo in Rai, poi opinionista ad Amici ed infine anche attore cinematografico.

La vita De Martino sta dunque svoltando alla grande. Ed anche dal punto di vista sentimentale pare che stia raggiungendo una stabilità imprevista ma ricercata. Stefano è tornato con la compagna storica Belen Rodriguez, con cui ha già avuto il suo primogenito Santiago nel 2013.

I due sono già stati sposati dal 2013 al 2015, per poi separarsi e ritornare insieme come semplici compagni per un annetto, tra il 2019 ed il 2020. Ma ora sembra che De Martino e la Rodriguez facciano nuovamente coppia fissa. Non è da escludere, secondo le recenti interviste rilasciate dal conduttore, che possa celebrarsi presto un nuovo matrimonio.

De Martino e la rivelazione sul matrimonio: messaggio chiaro a Belen Rodriguez

In questi giorni Stefano De Martino è impegnato proprio con un matrimonio. Ma sotto forma di commedia cinematografica: l’ex ballerino è il protagonista di Il giorno più bello, film di Andrea Zalone già uscito nelle sale italiane.

Intervistato da Vanity Fair, De Martino ha parlato così del film e del suo parere sulle nozze: “Il matrimonio è un ottimo spunto per costruire una commedia, intorno agli sposi vivono tante altre storie: quelle delle loro famiglie, degli amici, di chi si occupa dell’organizzazione che qui ne combineranno di tutti i colori. Per me i matrimoni sono più noiosi che divertenti, anche se il mio lo rifarei. Quando però mi invitano fortunatamente sono quasi sempre impegnato”.

Chissà cosa penserà Belen Rodriguez di queste parole. Stefano De Martino potrebbe voler ‘rivivere’ l’esperienza del matrimonio con la showgirl argentina e chissà che tra i due questo progetto non possa ripresentarsi a breve.

Alla domanda sul suo giorno più bello della vita, De Martino ha giustamente risposto: “La nascita di mio figlio”. Ma ciò non esclude che con Belen possa presto trovare nuova felicità attraverso un secondo matrimonio a distanza di quasi dieci anni dal primo.