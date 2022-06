Il ritorno di Mina Settembre, Serena Rossi confessa un segreto che nessuno conosceva. L’attrice napoletana ammette i suoi sacrifici

Ci sono fiction che arrivano in tv con un carico enorme di attese e altre che si rivelano scommesse, poi vinte. Su Rai 1 nell’ultima stagione è stato così per Blanca, forse la più bella sorpresa in assoluto, ma anche per Mina Settembre.

Stiamo aspettando la presentazione dei palinsesti ufficiali, che avverrà nei prossimi giorni, ma già sappiamo che Blanca e Mina settembre torneranno con la seconda stagione. Entrambe sono già state girate, si tratta soltanto di capire per quanto tempo i loro fan dovranno aspettare per rivedere gli amatissimi personaggi delle due fiction.

Intanto però è tornata a parlare Serena Rossi che al settimanale FN ha svelato un segreto sconosciuto, ma molto significativo di quello che prova per il suo personaggio. Lei che è ormai una delle regine nelle fiction italiane, si è molto immedesimata nella assistente sociale napoletana alla quale presta il volto E ammette che qualche sacrificio lo ha dovuto fare, perché con il compagno, Davide Devenuto, e con il figlio Diego vive stabilmente a Roma. E così so è ritrovata a far la spola con la sua città d’origine per diverse settimane.

Il ritorno di Mina Settembre: cosa succederà nella seconda stagione della fiction?

Un sacrificio ripagato però dall’affetto del pubblico e che le ha fatto sentire meno il peso degli spostamenti, anche se non ha mai rinunciato a nulla per la sua famiglia. E allora sono maturi i tempi per dare un fratellino o una sorellina a Diego? “Non posso decidere io se e quando arriverà un altro figlio“, ha ammesso.

La trama della seconda stagione di Mina Settembre al momento è assolutamente top secret ma è facile immaginare che ripartirà con un dualismo. Quello tra Giorgio Pasotti, che nella fiction è l’ex marito della protagonista, mollato dopo un tradimento, e Giuseppe Zeno, il ginecologo che lavora a stretto contatto con Mina. Lei dovrà prendere una decisione, ma non è detto che scelga uno di loro due.

Tornerà anche Marina Confalone, che è la mamma di Mina. L’attrice napoletana, con una lunga e brillante carriera alle spalle, al settimanale Tele Sette non ha svelato nulla ma sarebbe un vero tradimento non rivederla più.