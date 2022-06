Isola dei Famosi, lutto per un’ex concorrente: “Mi ha lasciata da poco”. Svolta dolorosa nella sua vita privata, pubblico commosso

Uno pensa che le prove più dure siano quelle che i naufraghi devono affrontare all’Isola dei Famosi e in fondo un po’ di verità c’è. Ma poi c’è anche la vita di tutti i giorni che mette a dura prova testa e sentimenti, lo sa anche Roberta Morise.

La showgirl calabrese ha provato la via del rilancio con il reality di Canale 5 ma la sua avventura in Honduras è durata soltanto un paio di settimane prima di essere eliminata. Ora che è tornata a casa da tempo, la Morise ha ripreso la vita di tutti i giorni ma ha anche dovuto affrontare un grave lutto. Come ha raccontato al settimanale ‘Gente’, ha dovuto salutare una preziosa compagna di vita. “La mia Jolie ha vissuto con me 16 anni, ero molto legata a lei e mi ha lasciato da poco“.

La morte dell’amatissima cagnolina però forse non è l’unico momento difficile che Roberta deve superare. Secondo il portale Today infatti anche la sua storia d’amore con l’imprenditore Giulio Fratini starebbe vivendo un momento di profonda crisi. Lei ha smesso di seguirlo su Instagram e l’ex di Raffaella Fico avrebbe fatto lo stesso. E alla base del gesto ci sarebbe una terza incomoda, Aida Yespica.

Isola dei Famosi, lutto per un’ex concorrente: la sua vita privata fa discutere

Today cita a supporto della sua tesi alcuni beninformati che avrebbero sorpreso Fratini e la Yespica in atteggiamenti intimi in uno degli hotel di lusso di proprietà della famiglia Fratini. E la nuova coppia sarebbe anche volata insieme dalle parti di Positano, per partecipare ad un evento organizzato dalla famiglia dell’imprenditore.

Tutto vero? Secondo Aida Yespica, interpellata dal portale specializzato The Pipol Gossip, ha smentito tutto: “Sono senza parole! Non è assolutamente vero, non ho mai avuto niente a che fare con lui. No, non l’ho assolutamente mai visto di persona in nessuna occasione. Ma di cosa stiamo parlando. Davvero, non so nulla. È tutto fake”.

Per ora invece Roberta Morise ha scelto la via del silenzio e si concentra sul suo nuovo impegno. Tutta l’estate infatti ci farà compagnia su Rai 1 in ‘Camper‘, al fianco dell’amico Tinto. Un bel modo di rientrare in tv e farsi apprezzare dal pubblico.