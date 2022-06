Iliad da sogno: adesso il super servizio è davvero gratis

Iliad torna a fare felici i propri utenti con il ritorno di un servizio gratuito. Andiamo quindi a vedere l’ultima strategia della compagnia.

Sono sempre tanti i piani tariffari vantaggiosi offerti da Iliad. L’ultima offerta, però, è stata definita fantasmagorica da tutti, utenti e concorrenza. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli e le informazioni sulla nuova proposta della compagnia telefonica.

Il colosso francese della telefonia, Iliad, ha deciso di lanciare una nuova offerta flash. Questo piano tariffario offre minuti, SMS e Giga a meno di 10 euro al mese. L’offerta in questione infatti prevede 150 GB di traffico internet al mese. Proprio perché è flash, questa offerta è a tempo e sarà possibile attivarla fino al prossimo 14 aprile 2022. Andiamo quindi a vedere che cosa comprende il nuovo piano tariffario.

Tutti coloro che attiveranno Flash 150 avranno a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 150 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 9.99 euro al mese per sempre. Infatti la compagnia telefonica non avrà la possibilità di implementare rincari. Inoltre inclusi nell’offerta avremo anche i servizi Mi Richiami, Hotspot, Piano Tariffario, Controllo Credito Residuo, Segreteria Telefonica e Portabilità del vostro numero.

Iliad, anche l’offerta per la fibra è imperdibile: i dettagli

Iliad quindi ha deciso di buttarsi a capofitto nel mercato della fibra ottica. La grande novità è visibile in prima pagina sul sito ufficiale dell’operatore. Si tratta di una sola promozione, la quale varia in base a se siete già clienti sullo smartphone o meno. Infatti tutti coloro che già sono clienti Iliad potranno usufruire della rete con fibra a soli 15,99€.

Mentre per coloro che vorranno sfruttare solamente la rete fissa il prezzo è comunque vantaggioso e si parla di 23,99€ al mese. Inoltre come si legge sul sito la tariffa sarà valida per sempre e non è soggetta a rimodulazioni. Mentre l’installazione del modem avrà il prezzo di 39,99 euro una tantum.Questa è solo la prima delle offerte dell’operatore riguardante la fibra mobile, con i prezzi che potrebbero essere ulteriormente diminuiti nei prossimi mesi.