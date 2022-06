Ilary Blasi è senza parole, fulmine a ciel sereno in casa Mediaset: addio Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi potrebbe andare verso lo stop definitivo. Questa l’indiscrezione che arriva addirittura dalla Francia e che avrebbe lasciato la conduttrice del reality show senza parole. Ecco di cosa si tratta.

Nel 2021 L’Isola dei Famosi non aveva appassionato il pubblico. Nonostante ciò, Mediaset ha voluto continuare a scommettere su Ilary Blasi come conduttrice del programma. La scommessa è risultata vincente, e l’accoppiata con l’inviato Alvin, con cui ci sono ogni tanto delle incomprensioni, funziona meglio di quella con Rosolino.

Nonostante il cast de L’Isola dei Famosi 2022 non promettesse la presenza di grandi nomi, gli spettatori si sono appassionati al programma. Si è dunque deciso di procedere come già fatto nel GF Vip 6. C’è stata l’estensione del programma e gran parte dei naufraghi hanno accettato di provare a rimanere in Honduras fino alla fine del reality show.

L’Isola dei Famosi verso lo stop? La mossa di Mediaset

Di solito un grande successo mediatico porta con sè la riconferma dei conduttori nella stagione successiva. Quest’anno potrebbe non essere così e L’Isola dei Famosi 2022 potrebbe andare verso lo stop definitivo. Il programma, che inizialmente veniva trasmesso sui canali Rai, è uno dei reality show più longevi della storia della televisione italiana.

Bubino Blog rivela che Mediaset sarebbe da tempo in contatto con una casa di produzione francese, WeMake. La rete del biscione sarebbe interessata all’acquisto dei diritti per l’Italia del reality show Target. I protagonisti di questo programma sarebbero vip, e si affronterebbero in sfide che mettono alla prova le abilità canore e comiche.

Target sostituirà il reality show di Ilary Blasi?

In molti hanno pensato che Target non possa andare ad aggiungersi ai reality show Mediaset dove sono protagonisti i vip. Questo sia perchè la stagione invernale è occupata per metà dal GF Vip e per l’altra metà da L’Isola dei Famosi. Inoltre, sarebbe molto difficile riuscire a costruire un cast con dei nomi popolari con troppi programmi nel palinsesto.

Ecco dunque che l’ipotesi più probabile rimane che Target vada a sostituire uno dei due reality di Mediaset che vedono come concorrenti i vip. Non sembra possibile che il Grande Fratello venga cancellato, anche per gli ascolti che raggiunge: l’unica ipotesi sarebbe lo stop definitivo a L’Isola dei Famosi.

Ecco la sottile presa in giro de L’Isola dei Famosi a Lory Del Santo, che si sarebbe scritta da sola dei messaggi su Instagram facendosi i complimenti: