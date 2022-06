Il paradiso delle signore, la Venere si sposa: le immagini che commuovono – VIDEO

Una delle Veneri de Il paradiso delle signore ha annunciato il suo matrimonio l’11 giugno: ecco le bellissime immagini della cerimonia che ha unito i due attori e che si è svolta vicino Firenze, la città di origine della sposa.

È stata una delle più grandi protagoniste della seconda stagione de Il paradiso delle signore. Ottenne il posto di lavoro come Venere nel centro commerciale grazie alla relazione sentimentale con Bruno Jacobi. Il suo carattere molto sensuale, ma anche allegro ed un po’ fra le nuvole conquistò subito il cuore degli spettatori.

Margherita Tiesi, che ha avuto anche un ruolo nell’amata fiction Don Matteo, divide la sua carriera fra teatro e piccolo schermo. L’attrice sembrerebbe non prendere in considerazione un suo ritorno ne Il paradiso delle signore 7, come invece avrebbe lasciato intendere Giusy Buscemi. Il personaggio Teresa Iorio potrebbe dunque avere un cameo il prossimo anno.

Il paradiso delle signore, le due amiche al matrimonio

Le due ex de Il paradiso delle Signore hanno coltivato una bellissima amicizia, tanto che la Buscemi era presente nel giorno delle nozze di Margherita Tiesi, che nella soap opera ambientata negli anni ’60 interpreta Ines Rossetti. Le due si sono fatte alcuni selfie che poi hanno voluto condividere sui rispettivi canali social.

Giusy Buscemi, in un abito color pastello ed in stato avanzato della terza gravidanza, ha commentato: “La bellezza della sposa“. Margherita Tiesi, per l’occasione, ha deciso di indossare un abito, che ha scelto in collaborazione con il noto marchio di moda Carlo Pignatelli. Il vestito bianco e sbracciato era molto semplice ed elegante, senza pizzo.

Margherita Tiesi ha pubblicato le promesse delle nozze?

La cerimonia di nozze si è svolta in provincia di Firenze, a Pieve di San Romolo in Gaville. Il paesaggio mozzafiato a contribuito a rendere il matrimonio dell’ex protagonista de Il paradiso delle signore con l’attore Francesco Silella una vera favola. Al matrimonio erano presenti diversi vip, fra cui Massimo Lopez.

Margherita Tiesi ha scritto sui propri canali social quella che sembra una promessa di nozze, oltre che una citazione del Cantico dei Cantici: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perchè forte come la morte è l’amore. Le grandi acque non possono spegnere l’amore, nè i fiumi travolgerlo“.

Ecco le prime immagini del matrimonio diffuse dagli sposi sui loro canali social:

Ecco il video in cui Margherita Tiesi spiega come è arrivata a scegliere l’abito da sposa: