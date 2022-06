Il paradiso delle signore 7, da settembre cambia tutto: nuova programmazione

A partire da settembre dovrebbe cambiare tutto nel palinsesto della Rai: Il paradiso delle signore 7, che sarebbe trasmesso dalla metà del mese, andrebbe a prendere il posto di un altro programma. Ecco i dettagli.

Il paradiso delle signore 6 ha realizzato diversi record negli ascolti televisivi. Più volte la soap opera ambientata negli anni ’60 ha superato il 19% di share ed i due milioni di spettatori. Il successo di quest’ultima stagione è stato così grande che la Rai ha deciso di non mandare in onda le repliche, forse per creare attesa riguardo la prossima stagione.

Durante il periodo estivo, Rai 1 ha deciso di trasmettere a partire dalle ore 16:00 Sei Sorelle. Questa soap opera spagnola, ambientata agli inizi del ‘900, conta ben 500 episodi. Dopo un buon esordio, sta raccogliendo circa un milione di spettatori ed il 12% di share televisivo. Lo stesso pubblico si starebbe lamentando sui social media riguardo il prodotto.

Il paradiso delle signore 7: ecco il nuovo palinsesto

Mentre Rai 1 continua a trasmettere Sei Sorelle, nel frattempo il cast de Il paradiso delle signore 7 si è riunito per cominciare le riprese della nuova stagione. Diversi attori hanno mostrato alcune foto scattate nel backstage: Tina Amato ha spiegato di essersi tagliata la frangia usando le forbicine per la manicure, mostrando anche una foto.

La data precisa della messa in onda de Il paradiso delle signore 7 verrà rivelata nel corso di una conferenza stampa ad inizio settembre. Quello che rivela Blasting News, però, è che l’inzio della nuova stagione dell’amata soap opera dovrebbe scalzare un altro programma dal palinsesto Rai che inizialmente avrebbe dovuto avere una vita più lunga.

Quando ed a che ora verrà trasmesso Il paradiso

A settembre Il paradiso delle signore 7 dovrebbe andare in onda nella solita fascia pomeridiana. Questo significa che l’orario d’inizio dovrebbe rimanere indicativamente le 15:55. Sei Sorelle, che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda in tutti i suoi 500 episodi, dovrebbe sparire completamente dal palinsesto televisivo.

Ecco alcune immagini che sono trapelate da dietro le quinte delle nuove riprese de Il paradiso delle signore 7: si vede Vittorio e Stefania che ballano e mostrano di essere molto in sintonia.

Questo, invece, sembra proprio essere uno spoiler da parte dell’attrice Neva Leoni, che ne Il paradiso delle signore interpreta Tina Amato. La didascalia recita: “Erano gli anni ’70 e mi sono tagliata la frangetta da sola con le forbicine per le unghie“.