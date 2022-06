Il commissario Ricciardi 2, le anticipazioni della seconda stagione: è ufficiale

Dopo l’inizio delle riprese della seconda stagione de Il commissario Ricciardi, sono trapelate alcune importanti notizie. Ecco tutti i dettagli.

La prima serie de Il commissario Ricciardi, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, si è estesa per sei seguitissime puntate, finite a marzo. Nell’ultima puntata gli spettatori hanno visto Livia spedire una lettera al padre, dove lo mette al corrente del suo tormento sentimentale. La serata lirica organizzata non ha avuto infatti l’esito sperato.

Dopo aver visto il bacio del commissario Luigi Ricciardi con Enrica, Livia prenderà la decisione di andarsene via. Nel frattempo, peggioreranno le condizioni di Rosa. L’anziana signora avrà come ultimo desiderio quello di vedere suo figlio felice insieme ad una compagna. Per questo motivo accoglierà la nipote Elide.

Il commissario Ricciardi, i dettagli sulla seconda stagione

Enrica, dalla sua colonia estiva, sentirà attrazione per un altro uomo, il Maggiore Manfred Kaspar von Brauchitsc. Questo sentimento le farà capire che la prospettiva di accasarsi e trascorrere una vita serena e piena d’amore, in realtà, la spaventa moltissimo. Tutto questo mentre Ricciardi ed il brigadiere Maione indagano sulla morte del dottore.

Maione porterà avanti anche delle indagini personali: sospetterà infatti che Lucia lo stia tradendo. La fine della prima stagione de Il commissario Ricciardi ha lasciato con il fiato sospeso gli oltre sei milioni di spettatori che hanno seguito la puntata finale. Il settimanale TvMia ha rivelato di aver scoperto quando inizierà la seconda stagione.

C’è la data di inizio della seconda stagione? Ecco l’indiscrezione

La seconda stagione de Il commissario Ricciardi inizierà di sicuro nei primi giorni del 2023. Per scoprire l’esatta data, però, si dovrà aspettare la conferenza stampa ufficiale della Rai. Lino Guanciale, che nella fiction interpreta il protagonista Luigi Ricciardi, ha voluto raccontare più in profondità le caratteristiche del personaggio a cui dà vita.

Il commissario Ricciardi ha infatti il dono di poter vedere i fantasmi delle persone uccise in modo particolarmente violento. Se questo da un lato è un enorme dono, allo stesso tempo è anche il maggiore tormento con cui l’uomo si trova a combattere. Questo lo limita nei rapporti con le persone, a cui non vuol far sentire il peso del suo destino.

Ecco il messaggio con cui Lino Guanciale ha annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione de Il commissario Ricciardi: