Mondo del cinema in ansia: la nota attrice sta lottando contro il cancro

L’attrice internazionale ha fatto sapere di star lottando da qualche tempo contro un tumore, ma arrivano anche messaggi di forza e speranza

Purtroppo è sempre molto triste quando si scopre che un attore famoso, un interprete del cinema e delle televisione molto amato dal pubblico, è costretto a fare i conti con le amarezze e le difficoltà della vita.

È il caso di una nota attrice internazionale, molto apprezzata per tanti suoi lavori tra grande e piccolo schermo, la quale ha rivelato al mondo intero di stare attraversando un momento a dir poco difficile.

La donna ha svelato su Instagram di stare lottando contro un cancro. La terribile malattia, che purtroppo continua a colpire moltissime persone in tutto il mondo, ha toccato anche questa star americana, la quale però starebbe reagendo molto bene sia alle cure sia a tutte le difficoltà di sorta.

L’attrice americana ha finito la chemioterapia: il post strappalacrime su Instagram

L’attrice in questione è Alicia Witt, un volto molto noto sia negli States che nel resto del mondo. Donna elegante e dalla professionalità spiccata, la Witt è celebre per aver prestato il volto a moltissimi personaggi tra cinema e serie TV.

Basti pensare che nella sua carriera Alicia Witt ha preso parte a produzioni televisive storiche d’oltreoceano. Come I Soprano, Twin Peaks, Law and Order, CSI e The Walking Dead.

L’ultimo anno è stato durissimo per la Witt. A dicembre ha perso incredibilmente entrambi i suoi genitori, morti per congelamento nella propria abitazione. Pochi mesi dopo l’attrice ha scoperto di essere affetta da un tumore al seno.

Fortunatamente le notizie nei suoi riguardi sono molto positive. Alicia Witt ha comunicato pochi giorni fa di aver completato la chemioterapia e subito anche un intervento di mastectomia.

Con questo post su Instagram Alicia Witt ha svelato a tutti i suoi fan di aver terminato le cure con fatica ma anche con grande coraggio. L’attrice americana ha fatto sapere che, dopo l’intervento al seno, i medici le hanno confermato la vittoria contro il tumore. Niente metastasi e cancro completamente sparito dal seno sinistro.

Una bella soddisfazione per la ‘rossa’ attrice che ha dimostrato grande forza d’animo. Nel suddetto post ha voluto ringraziare l’equipe medica che l’ha seguita per averla spronata a combattere e sconfiggere il brutto male.