Boom Antonella Clerici! Pazza idea in casa Rai: l’annuncio straordinario della conduttrice

Nuovo boom per Antonella Clerici con la Rai che ha grandi piani per lei. Andiamo a vedere cosa succede alla conduttrice.

Antonella Clerici continuerà ad essere la protagonista dei palinsesti Rai anche per la prossima stagione. Andiamo quindi a vedere l’ultima svolta per la conduttrice e cosa sta accadendo nel palinsesto del servizio pubblico.

La stagione televisiva dell’estate è oramai iniziata e con essa sono terminati i programmi che dall’autunno alla primavera tengono compagnia al pubblico. Infatti tra queste trasmissioni troviamo anche È sempre mezzogiorno, che ogni giorno raccoglie ascolti incredibili. Il programma condotto da Antonella Clerici è una vera ventata di aria fresca e uno tsunami di allegria e va così bene che anche nella prossima stagione è stato confermato e tornerà.

Adesso però per la bravissima conduttrice è tempo di vacanze prima di tornare in trasmissione con The Voice Senior. Così la Clerici ha deciso di rilasciare un’intervista a ‘La Repubblica’ in cui ha subito affermato: “Col direttore Stefano Coletta parliamo molto, ma per me è giusto. Se vogliamo fare uno speciale, È sempre mezzogiorno può diventare Mezzanotte a Natale“. Senza troppi giri di parole, quindi, Antonella ha annunciato questo nuovo progetto. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere.

Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno può diventare Mezzanotte a Natale: l’ultima novità

Antonella Clerici sta cercando di vivere nel presente e quindi non ha in mente di fare dei programmi a lungo termine. Per questo al momento non sa ancora quanti altri anni passerà in tv alla conduzione e per adesso pensa a lavorare alla prossima stagione televisiva. Nonostante ciò, durante la sua ultima intervista, la conduttrice ha affermato che rifarebbe il Festival di Sanremo. In merito, infatti, Antonella ha dichiarato: “Prima di chiudere la carriera mi piacerebbe“.

Infatti la conduttrice ha definito perfetti i Festival condotti da Amadeus. La Clerici ha spiegato che il collega, grazie al contratto biennale, ha costruito un progetto. Mentre lei ammette di non essere un bravo direttore artistico e di pensare più allo show. Inoltre la presentatrice ha voluto anche concludere l’intervista con un appello alle ragazze, affermando: “siate imperfette, diverse, uniche“, ricordando che non si è mai troppo qualcosa per gli altri.