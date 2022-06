Barbara Palombelli, che scoppola: duro colpo per la conduttrice

La nota conduttrice e giornalista Barbara Palombelli pare non soddisfare le esigenze della rete, dunque è sotto l’occhio del ciclone

Di certo Barbara Palombelli non si può certo considerare un personaggio poco rilevante per la televisione ed il mondo della comunicazione. La nota giornalista è infatti una delle figure più esperte in questo ambito.

La Palombelli da qualche anno ha preso in mano la conduzione di Forum, che in passato è stata portata avanti da importanti volti televisivi, come Rita Dalla Chiesa o Paola Perego. Eppure a Mediaset qualcosa non sembra andare come deve.

I numeri parlano chiaro: Forum non sta avendo più i riscontri ed il successo di un tempo. Barbara Palombelli potrebbe finire sotto accusa per la conduzione dello storico programma di figuranti che ricostruiscono casi giudiziari di vario genere. Anche ieri sono giunte infatti notizie da dimenticare per i dati auditel.

Gli ascolti TV di sabato 11 giugno 2022: male Forum, battuto da Linea Verde

I dati sugli ascolti non premiano Forum e la Palombelli. Anzi, nella giornata di ieri sabato 11 giugno si registra un’ulteriore sconfitta per il programma mattutino di Canale 5. Forum ha interessato 1.024.000 spettatori con il 15.3% di share.

Vittoria in quell’orario per Linea Verde Life, con 1.988.000 spettatori (18.3%). Il programma di approfondimento della Rai sull’agricoltura e sulla biodiversità condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi attrae maggiormente il pubblico italiano, che appare sempre meno attratte dai casi giudiziari di Forum.

Mediaset sconfitto anche nel preserale: Paolo Bonolis ed il suo Avanti un altro raccoglie il 17,1% di share nella serata di ieri 11 giugno. Ma fa molto meglio il game show di Marco Liorni Reazione a catena, che arriva addirittura al 27,1%, ben una decina di punti in percentuale in più per il programma di Rai Uno.

In prima serata ovvio ed atteso il successo per la Rai grazie alla diretta della partita di calcio Inghilterra-Italia, che è stata vista e seguita da quasi 6 milioni di telespettatori, pari al 37,4% di share. Su Canale 5 il film Una folle passione ha raccolto consensi bassi: solo l’8,9% del pubblico ha preferito il dramma in costume.