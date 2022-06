Antonella Clerici si ritira? “Non voglio diventare la più ricca del cimitero”

Antonella Clerici si ritira? Dopo la conclusione stagionale del suo programma “È sempre mezzogiorno”, ha voluto fare il punto della situazione personale e professionale. Ha anche parlato della fine della sua carriera. Ecco le sue parole.

Il programma Rai È sempre mezzogiorno ha chiuso la stagione televisiva con dei risultati strabilianti. L’ultima puntata ha registrato addirittura il 18% di share televisivo, a conferma di quanto Antonella Clerici sia amata dal pubblico italiano e che nessun altro sarebbe in grado di sostituirla in quella fascia oraria nei programmi di cucina.

Antonella Clerici si è sempre voluta porre nei confronti dei suoi ammiratori in un modo molto diretto. Non ha mai cercato di fare la diva, nonostante si consideri comunque piacente. Ha guadagnato infatti la simpatia di tante donne prendendosi più volte in giro da sola riguardo i suoi presunti chili di troppo e l’avanzare dell’età.

Antonella Clerici si ritira? Ecco le sue parole

Nel corso di un’intervista a La Repubblica, Antonella Clerici si è soffermata a parlare della sua amica Mara Venier, ma ha anche voluto lanciare un messaggio alle ragazze: “Io ero sempre troppo. Troppi chili, troppi ricci, troppo bionda. Per questo vi dico: siate imperfette, diverse, anzi uniche, come dice la mitica Drusilla Foer“.

Antonella Clerici ha anche ricordato quando aveva indossato un particolare vestito rosa a bomboniera al Festival di Sanremo 2010, che il co-conduttore Paolo Bonolis soprannominò “galline in fuga“, parafrasando una pellicola della Disney. La conduttrice ha rivelato che oggi ha 58 anni, e quel vestito non se la sentirebbe più di metterselo.

“Non voglio diventare la più ricca del cimitero”: Antonellina si ritira?

Antonella Clerici ha rivelato di avere una profonda ammirazione per Mara Venier. La presentatrice di Domenica In ha ormai quasi 72 anni, ma comunque riesce a gestire con molta energia il suo impegno televisivo settimanale. Antonellina ha invece rivelato di essere più pigra, e di preferire forse ridurre il suo impegno al lavoro a favore degli affetti.

Alla Clerici piacerebbe condurre un programma di interviste nella sua casa nel bosco simile a quello della giornalista americana Oprah Winfrey. Le piacerebbe concludere la sua carriera con la conduzione di Sanremo, che per il momento non prende in considerazione. Non sente più di dover dimostrare il suo talento, e le piace lasciare lo spazio agli altri conduttori. Ha quindi aggiunto: “Non voglio diventare la più ricca del cimitero“.

Ecco il passaggio dell’intervista dove Antonella Clerici rivela che alcuni artisti non vollero partecipare nel 2010 al Sanremo condotto da lei e Bonolis perchè lei era troppo legata ai programmi da cucina e non adatta a quelli di musica:

Questi, invece, sono alcuni degli abiti che Antonella Clerici ha indossato durante le sue numerose apparizioni a Sanremo. La prima foto sembrerebbe riguardare proprio l’abito che la conduttrice non sarebbe più disposta a mettere a causa della sua età.