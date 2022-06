Amici 21, l’annuncio straordinario di Albe e Serena: Maria De Filippi commossa

Momento davvero felice per i due ex concorrenti di Amici. Albe e Serena stanno ancora insieme e hanno mostrato la grossa novità sui social

Mai come quest’anno all’interno dell’edizione di Amici sono nate diverse coppie a livello sentimentale. Liaison, scappatelle ma anche veri e propri rapporti d’amore tra i giovani della scuola di danza e canto di Maria De Filippi.

La coppia più amata e seguita fuoriuscita da Amici 21 è sicuramente quella composta da Albe e Serena. I due finalisti dell’ultima edizione del talent show sono ormai una cosa sola. Da mesi hanno scelto di iniziare questa relazione che sta andando a gonfie vele anche all’esterno.

Il talentuoso cantante e la deliziosa ballerina fanno coppia fissa nella vita. Nonostante la loro giovane età hanno già grandi progetti, a breve e lungo termine. L’ultimo loro annuncio sui social ha confermato l’ottimo momento, facendo persino commuovere Maria De Filippi.

Albe e Serena in vacanza a Parigi: poi partiranno i grandi progetti lavorativi

Come detto c’è lo zampino della De Filippi nella loro relazione. I due giovani artisti si sono subito piaciuti durante la trasmissione e hanno cominciato a stare insieme. Nelle ultime puntate di Amici 21 hanno persino celebrato i 6 mesi di rapporto.

Per questa ricorrenza la ‘Maria nazionale’ ha scelto di fare un regalo ad Albe e Serena. Ovvero donando, assieme alla produzione Mediaset, una vacanza a Parigi per la giovane e bellissima coppia. Vacanza della quale i due stanno usufruendo finalmente in questi giorni.

Come si evince dalle stories su Instagram dei due ragazzi, Albe e Serena sono giunti nella capitale francese da pochi giorni e si stanno godendo la meritata vacanza. Tra ironia, romanticismo e divertimento, il cantante bresciano e la ballerina pugliese stanno testimoniando il tutto.

Parigi sarà una delle ultime tappe di relax e vacanza per Albe e Serena, i quali a breve si immergeranno in alcuni progetti lavorativi importantissimi. Il giovane cantante sta per pubblicare il suo primo EP, con tanto di tour di presentazione già programmato. La danzatrice invece da inizio settembre volerà a New York per una borsa di studio offertale durante le puntate di Amici 21.