Uomini e Donne, salta il matrimonio: l’incredibile spiegazione dell’ex cavaliere

Il matrimonio della coppia nata a Uomini e Donne sembrerebbe essere saltato all’ultimo minuto. Ecco l’incredibile motivo per cui si è deciso di non prendere in considerazione le nozze in questo momento.

Entrambi all’interno della trasmissione Uomini e Donne non si erano trovati subito. Lui aveva avuto una frequentazione con Ida Platano, mentre lei aveva subito puntato Armando Incarnato, nonostante avesse dichiarato apertamente di aver paura di soffrire di nuovo in amore e di non fidarsi completamente del cavaliere campano.

C’è una buona fetta del pubblico di Uomini e Donne che è convinta che Diego Tavani abbia scelto Aneta Buchtova solo perchè messo alle strette da Maria De Filippi. La coppia, in realtà, va avanti a gonfie vele ormai da molti mesi, ed i due hanno fatto delle dichiarazioni molto importanti riguardo i loro progetti futuri a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, ecco perchè è saltato il matrimonio

Diego Tavani ha avuto un figlio nato da una precedente relazione. Lo ha presentato ad Aneta Buchtova, e tutto è avvenuto in maniera molto naturale. La coppia si era infatti recata in un ristorante, e lì Diego ha trovato suo figlio che si era dato appuntamento con un amico che lavorava nel locale. Sembrerebbe che si sia creata subito molta sintonia.

Diego Tavani ha rivelato che, ormai, fra lui ed Aneta Buchtova c’è di fatto una convivenza. In realtà è stato così fin da subito: lui ha avuto una copia delle chiavi di casa, soprattutto per motivi logistici e per poter aprire il cancello dell’abitazione al suo arrivo. Ora, però, la coppia nata a Uomini e Donne sembrerebbe avere dei progetti molto importanti.

Il duro affondo di Diego Tavani su Riccardo Guarnieri

Diego Tavani ed Aneta Buchtova hanno raccontato di non aver mai parlato fra loro riguardo la possibilità di avere dei figli insieme. Insomma, questo progetto nella coppia non c’è mai stato, ma si è parlato concretamente di matrimonio. Inizialmente sembrava che che ci fosse un accordo, ma Diego avrebbe messo all’improvviso un freno.

Tavani ha infatti spiegato di non avere al momento la giusta stabilità economica. Poi ha aggiunto: “Non voglio mica fare il mantenuto“. L’ex cavaliere ha anche voluto precisare che sarebbe dunque meglio sposarsi fra qualche anno, non ora. Diego ha anche commentato negatuivamente l’atteggiamento di Riccardo con Ida: secondo lui l’avrebbe presa in giro.

Ecco alcune delle immagini più belle della scelta di Diego Tavani a Uomini e Donne: