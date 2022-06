Un altro domani, lutto terribile per il celebre personaggio: fan in lacrime

Un terribile lutto ha travolto il protagonista di Un altro domani, che ha perso una persona a lui molto cara proprio il giorno prima del suo compleanno.

L’attore è stato conosciuto dal grande pubblico di Rai 1 con la sua vittoria strabiliante a Ballando con le Stelle nel 2016. Il suo paso doble con Samanta Togni viene considerato ancora da molti la migliore performance di ballo in assoluto che il talent-show di Milly Carlucci sia riuscito a proporre fino ad oggi.

Iago Garcia ha anche ricoperto un ruolo importante in un’altra soap opera spagnola molto amata in Italia, Il Segreto, dove interpretava Olmo. Adesso si sta godendo il nuovo successo che stanno riscuotendo le puntate di Un altro domani, dove il suo personaggio, Ayer Ventura, si è guadagnato un ruolo di primo piano.

Un altro domani, il protagonista travolto da un lutto

Un altro domani è ambientato nella Guinea nella metà del Novecento, ed Ayer Ventura Velez de Guevara viene definito da Igor Garcia come un personaggio freddo, senza scrupoli. Il suo matrimonio con Ines Acevedo non gli ha regalato nessuna felicità, ed il figlio Victor è incapace di assumersi le sue responsabilità, oltre ad essere molto arrogante.

Iago Garcia non ha nascosto che, se da un lato questo momento professionale gli sta regalando moltissime soddisfazioni in Spagna ed in Italia, personalmente si sta attraversare un periodo davvero molto difficile. Recentemente, infatti, si è trovato a dover assistere alla perdita di uno dei suoi affetti più cari.

La lezione che ha ricevuto con la morte del padre

Il 17 maggio il padre del protagonista di Un altro domani, Iago Garcia, è morto per un aneurisma celebrale. L’attore non ha nascosto che non era preparato alla sua morte e non ci aveva mai pensato. Questo forse anche perchè il papà non aveva alcun problema di salute. Il triste avvenimento è accaduto il giorno prima del suo compleanno.

Iago Garcia ha spiegato a NuovoTv di sentire il padre sempre e comunque al suo fianco, qualsiasi cosa lui faccia. Questa tragica esperienza gli ha inoltre fatto capire quanto sia davvero importante imparare a vivere il proprio presente senza distrazioni. Lo ha inoltre aiutato ad apprezzare le piccole cose ed i successi che si incontrano.

Ecco il messaggio con cui il protagonista di Un altro domani ha annunciato il suo lutto sui social: