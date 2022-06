“Mi congedo”, attrice Rai dà l’addio ad un’amatissima fiction: è ufficiale!

Una delle attrici più amate del mondo Rai ha deciso di dare il suo addio ufficiale all’amatissima fiction: le sue parole durante un’intervista.

Finalmente, dopo mesi di indiscrezioni ed incertezze, un’amatissima attrice Rai ha deciso di fare chiarezza, dichiarando al pubblico quale sarà il suo futuro all’interno dei palinsesti del servizio pubblico: le sue parole.

Sono sempre tante le notizie in questo periodo intorno al palinsesto Rai. Infatti a breve dovrebbero iniziare anche le riprese del nuovissimo Che Dio ci aiuti 7. I telespettatori anche quest anno potranno godersi le avventure di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Proprio l’amatissima attrice è stata al centro di numerose notizie di gossip, tra vociferati addii e smentite. Infatti in questi mesi l’amata Suor Angela era stata data fuori dalla serie, salvo poi l’intervento del direttore della Lux Vide che ha smentito l’indiscrezione.

A fare chiarezza, però, ci ha pensato la stessa Elena Sofia Ricci sulle pagine di Vanity Fair. Infatti l’attrice ha dichiarato: “Come ho detto da subito non avrei potuto girare un intero ciclo di puntate a causa di altri impegni presi in precedenza”. Sempre l’interprete di Suor Angela ha poi affermato: “Ci sarò solo nei primi tre episodi e in ulteriori due momenti, uno a metà e uno alla fine della stagione, proprio per avere il tempo di congedarmi“. In questo periodo la Sofia Ricci ha anche avuto un momento di sconforto. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Rai, Elena Sofia Ricci si congeda da ‘Che Dio ci aiuti’: l’intervista a Vanity Fair

Le fiction sono il cavallo di battaglia di Elena Sofia Ricci, che ha iniziato a riscuotere un enorme consenso da parte del pubblico proprio grazie al suo ruolo da protagonista ne ‘I Cesaroni‘. Successivamente l’attrice è riuscita a consacrarsi interpretando la suora più folle e amata di sempre. Ad accompagnare questo successo però c’era anche un pregiudizio del cinema, che non vedeva di buon occhio gli attori che recitavano nelle fiction.

Adesso i due mondi si sono avvicinati, tanto da camminare quasi di pari passo. Nonostante ciò, nel corso della sua intervista a Vanity Fair, Elena Sofia Ricci ha confessato: “Nel 2017, mentre giravo Che Dio ci aiuti e non arrivava altro perché il cinema non mi considerava, a parte Ferzan Ozpetek e Ricky Tognazzi, ho avuto un momento di sconforto”. Proprio dopo quel momento, Elena decise di tornare a fare teatro. Adesso però sarà il turno delle ultime puntate da protagonista in Che Dio ci Aiuti, con l’attrice che poi si congederà totalmente.