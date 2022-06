“Metà della mia faccia è paralizzata”, tragedia nel mondo della musica: il terribile messaggio

Una vera ed autentica star del mondo della musica ha rivelato la sua malattia al pubblico, confessando di avere metà faccia paralizzata: le sue parole.

Torna a parlare una delle stelle del mondo della musica, confessando a tutti di aver contratto una brutta malattia che gli ha paralizzato parte della sua faccia. Andiamo quindia vedere cos’è successo e la terribile rivelazione.

Sono giorni di grossa preoccupazione per i fan della musica, specialmente per coloro che seguono il cantante Justin Bieber. Infatti la popstar internazionale ha fatto una terribile confessione a tutti i suoi fan in giro per il mondo, rivelando i motivi per cui ha dovuto stoppare un tour mondiale, con il quale sta presentando per la prima volta i brani del suo ultimo disco, Justice. Già nei giorni scorsi Justin Bieber aveva messo all’erta tutti i suoi seguaci raccontando di avere una non meglio specificata malattia.

Proprio le sue condizioni di salute lo avevano obbligato a fermarsi, con la speranza che si sarebbe ripreso in tempi brevi. Purtroppo però le cose non sono andate per il verso giusto. In un primo momento in molti avevano pensato che quello che aveva colpito Justin Bieber fosse la malattia di Lyme. Mentre invece, durante la serata stessa, è arrivata la conferma del cantante che si trattava di qualcosa di ben diverso. Andiamo quindi a scoprire quale patologia ha colpito la popstar internazionale.

Musica, Justin Bieber si ferma: una malattia gli ha paralizzato parte della faccia

Quindi Justin Bieber ha voluto fare chiarezza con i fan stesso in serata, con un video sul proprio profilo Instagram. Infatti il cantante ha spiegato di essere affetto alla Sindrome di Ramsay Hunt. Nello specifico si tratta di una patologia neurologica causata in origine dal virus Herpes Zoster: questo tipo di malattia, fra gli altri sintomi paralizza i nervi del volto, proprio quello che è accaduto al cantante. Così il cantante ha deciso di spiegare i dettagli della malattia che lo affligge con dei video su Instagram.

Infatti sul suo profilo Justin ha affermato: “Come potete ovviamente vedere dal mio viso, ho una sindrome chiamata Ramsay Hunt, è causata da un virus che attacca i nervi delle mie orecchie e i nervi del volto ed è finita per paralizzarmi metà faccia“. Questa malattia quindi ha costretto Bieber a spostare tutte le date del suo tour. Per i fan italiani pronto a vederlo a l’opera la data da segnare è il 31 luglio, dove lo statunitense si esibirà al Lucca Summer Festival. Al momento questa data appare confermata, ma non è da escludere un rinvio dell’ultima ora.