“Manichini e tristezza”, che stoccata a Lulù Selassié: ad attaccarla è proprio lei! – FOTO

Soltanto un paio di giorni fa è stato il compleanno di Lulù Selassié, ma che stoccata sul party che ha fatto!

Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP ha appena compiuto 24 anni ed ha scelto di condividere la sua giornata con alcuni dei suoi compagni d’avventura, ma un’ex gieffina ha da ridire.

Il 9 giugno Lulù Selassié ha compiuto 24 anni ed ha scelto di festeggiare con le sue due sorelle, Clarissa e Jessica, oltre che con Giacomo Urtis e Giucas Casella tra i vipponi dell’ultima edizione del reality show cui hanno preso parte. In molti hanno notato l’assenza degli altri compagni d’avventura che, per scelta propria o per cause di forze maggiore hanno deciso di non esserci e gli invitati si sono ridotti all’osso.

Di certo, quello che sta attraversando Lulù non è il miglior periodo della sua vita, dopo la rottura con Manuel Bortuzzo sta cercando piano piano di risalire la china e poter tornare ad essere la principessa che ha fatto conoscere a tutti i primi mesi del Grande Fratello VIP. Nel frattempo, però, anche sul suo compleanno arriva l’ennesima stoccata da parte di un personaggio che ha condiviso la sua stessa esperienza.

Lulù Selassié, che stoccata da Selvaggia Roma: non gliele manda a dire

Nei giorni scorsi, sul profilo Instagram di Chi Magazine è stato pubblicato un reel dei partecipanti al compleanno di Lulù Selassié che le cantavano “Happy Birthday”. Evidentemente, Selvaggia Roma -colei che ha coniato il nomignolo di Lenticchio per Francesco Chiofalo ed ex concorrente del GF Vip- non ha apprezzato il siparietto perché è stata molto dura nei commenti: “MAMMAMIA un brivido di tristezza e malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.

Nonostante le parole molto dure, quelle di Selvaggia Roma celano un fondo di verità e di interesse nei confronti dell’ormai ex gieffina che dovrebbe imparare a guardarsi attorno e ristabilire le priorità della vita, anziché circondarsi di chiunque capiti a tiro.