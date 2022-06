Il Paradiso delle signore 7, cambia tutto: rivoluzione nel cast

Cosa cambierà e cosa resterà intatto nel cast di Il Paradiso delle Signore 7, la nuova stagione della soap opera italiana

Mancano ancora diversi mesi al ritorno in scena de Il Paradiso delle Signore, con la settima stagione già molto attesa dal pubblico più fedele. Intanto stanno circolando indiscrezioni sulle future trame della soap opera di Rai Uno.

In particolare le voci più recenti riguardano il cast ed i personaggi che saranno presenti nella settima annata del ‘Paradiso‘. Si vocifera di alcuni cambiamenti importanti, un via-vai di attori e protagonisti che potrebbe stravolgere gli intrecci.

Come ogni anno, il Paradiso delle Signore subirà dei cambiamenti. Gli sceneggiatori infatti probabilmente accantoneranno alcuni personaggi e le trame che li coinvolgono, puntando su qualche novità rilevante, anche se l’ossatura della soap resterà intatta e legata al noto grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore 7: chi lascerà la serie e chi tornerà da protagonista

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 riguardano proprio il cast. Cominciamo con un importante ritorno: conferme sul ritorno in scena del commendatore Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi. Dopo la fuga d’amore con la sua fidanzata Flora Ravasi, tornerà ad essere uno dei volti di spicco di questa annata.

Non è ancora certo, ma si continua a vociferare che il personaggio di Quinto, a cui presta il volto il giovane Cristiano Caccamo, potrebbe seriamente tornare come colpo di scena della settima stagione.

Quinto, ex marito di Anna Imbriani, sarebbe morto in un incidente qualche tempo addietro. Ma spuntano diversi indizi su un presunto ritorno in scena al Paradiso delle Signore, che stravolgerebbe certamente la vita della bella Venere del negozio.

Certo invece un importante addio nel cast. Beatrice Conti, interpretata dall’attrice Caterina Bertone, ha già annunciato di lasciare Il Paradiso delle Signore al termine della sesta edizione della soap opera. La cognata di Vittorio Conti troverà serenità lontano dalla sua vecchia famiglia, rifacendosi una vita altrove.

Infine l’indiscrezione più attesa: il possibile ritorno a sorpresa di Marta Guarnieri in scena. La moglie di Vittorio, a cui dà vita l’attrice Gloria Radulescu, sembrava aver lasciato per sempre Il Paradiso delle Signore. Ma le nuove trame potrebbero aver convinto l’interprete italo-rumena a tornare in scena e ridare vita al rapporto con il personaggio di Alessandro Tersigni.