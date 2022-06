Grande Fratello, ex amatissimo concorrente a Ballando con le Stelle: ipotesi shock. Continuano le manovre per il cast della prossima edizione

Ci sono ancora poche certezze sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle che ha confermato di essere uno degli show più longevi e apprezzati su Rai 1. La prima è legata a Milly Carlucci che non ha nessuna intenzione di abbandonare la sua creatura.

La seconda invece è legata alla data di inizio del programma. In attesa che sia ufficializzata in occasione della presentazione dei palinsesti, che è ormai vicina, quella più probabile è sabato 8 ottobre 2022, anche perché senza l’Italia i Mondiali avranno un sapore decisamente diverso per il pubblico italiano.

E la terza è quella sul cast che al momento è in pieno alto mare anche se ci sono alcuni nomi suggestivi. Come quello di Iva Zanicchi che dopo aver aspettato per anni potrebbe far parte del cast come concorrente. Ma nelle ultime ore è arrivata anche la candidatura, sotto forma di suggerimento, di un ex amatissimo concorrente del Grande Fratello.

Grande Fratello, ex amatissimo concorrente a Ballando con le Stelle: ecco la sua proposta

Stiamo parlando di Jonathan Kashanian, amatissimo ex vincitore del reality di Canale 5 anche sa da anni lavora alla Rai. La sua ultima avventura in tv è stata a Detto Fatto nel pomeridiano di Rai 2, ma il programma ha chiuso definitivamente i battenti e quindi anche lui è a caccia di una soluzione diversa.

Così, intervistato da TvBlog, conferma di avere diversi progetti in testa anche se Ballando con le stelle è quello che lo stimolerebbe di più. Nessuna velleità di diventare un professionista, ma è un tipo di programma capace di mostrare anche lati diversi dei concorrenti che partecipano. Un po’ per la bravura della Carlucci, un po’ per il format, il successo è anche quello e a lui piacerebbe contribuire.

“La verità è che mi piacerebbe lavorare con Milly, è da anni che ci incrociamo, a Detto Fatto ci siamo spesso collegati con lei, è sempre stata generosa e gentile”., ma se dovesse succedere, con quale dei professionisti gli piacerebbe fare coppia? La risposta di Jonathan come al solito da riflettere perché l’ancia un’ipotesi shock: ballare una settimana con un partner maschile e quella successiva con una femminile. “Ormai si parla tanto di fluidità, potrei ballare una volta con un uomo e una volta con una donna”. Milly come risponderà?