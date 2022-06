“Adesso è gay”, incredibile rivelazione di Jasmine Carrisi: web in tilt – VIDEO

La rivelazione fatta da Jasmine Carrisi sui social ha mandato il web in tilt: nessuno si aspettava un plot twist del genere

La figlia di Albano ha dimostrato di avere un bel caratterino e di essere a suo agio di fronte le telecamere insieme a suo papà. Nelle scorse ore, sui social ha raccontato qualcosa che ha mandato il web in tilt.

In attesa di spiegare le ali in autonomia, Jasmine Carrisi si è già messa in mostra al pubblico della TV in più occasioni. Oltre ad essere stata giudice di The Voice Senior insieme a papà Albano, ha anche varcato le porte dello studio di Domenica In da Mara Venier in compagnia dei suoi genitori. Le intenzioni della figlia di Albano e Loredana Lecciso sembrano essere chiare e lo spettacolo potrebbe essere la sua strada.

Nel frattempo, come ogni giovane della sua età, continua a sfruttare al 100% i social, basti pensare che conta quasi 150 mila follower su TikTok e poco meno su Instagram. È proprio tramite i suoi canali ufficiali che svela qualcosa che ha lasciato tutti di stucco per cui hanno faticato a crederci.

Jasmine Carrisi racconta del suo ex che oggi è il suo migliore amico

“Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay” ed un tag di Pierangelo Greco, star di TikTok con 600 mila follower che è anche stato ospite di Barbara d’Urso. Inizialmente si pensava che la loro fosse come una trovata pubblicitaria, poi Jasmine ha pubblicato anche loro foto risalenti al 2015 quando sono stati insieme per pochissimo tempo.

A raccontare meglio come sono andate le cose, ci ha pensato proprio l’ex in questione: “Vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. E’ vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce. Io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram. Io ho scritto a lei! Poi ci siamo fidanzati. Siamo stati forse due mesi fidanzati. Poi ci siamo lasciati e io dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi”.