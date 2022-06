Manuel Bortuzzo-Lulù Selassié, il padre di lui si intromette di nuovo? – FOTO

Franco Bortuzzo sembrerebbe aver lanciato un’incredibile frecciatina a Lulù Selassiè. Ecco cosa avrebbe provato a fare la principessa etiope e perchè il padre di Manuel sembrerebbe essersi preso gioco di lei.

È incredibile come la relazione fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sia finita bruscamente dopo la fine del GF Vip 6. Il nuotatore è passato dalle dediche dolcissime all’intervista di Verissimo, dove ha spiegato che la relazione sarebbe finita a causa del comportamento della principessa etiope. La diretta interessata, invece, ha fornito una versione diversa.

Supportata dalla sorella Clarissa, Lulù Selassiè ha spiegato che la relazione con Manuel Bortuzzo sarebbe finita a causa “di persone terze“. Nello specifico, il padre del nuotatore sarebbe stata una presenza troppo ingombrante. Lulù Selassiè avrebbe inoltre bloccato su Instagram Franco Bortuzzo, senza spiegare però cosa fosse successo.

C’è stato un tentativo di Lulù di incontrare Manuel?

Anche se i fan della coppia Manuel-Lulù sperano ancora in un loro ritorno insieme, i due oggi sembrerebbero essere sempre più lontani. Secondo quanto sostiene l’esperto di gossip Alessandro Rosica, lo sportivo sarebbe felicissimo in questo momento, anche senza l’ex fidanzata. Sarebbe molto concentrato sui suoi progetti e sarebbe rimasto single.

Dall’altra parte, Lulù Selassiè starebbe invece soffrendo moltissimo per questa situazione. Alcune persone vicino a lei avrebbero riferito che mangi pochissimo e pianga molto. Forse anche per questo motivo, è possibile che la sua famiglia abbia cercato di aiutarla ad incontrare ancora una volta Manuel Bortuzzo, in modo da provare a chiarirsi.

Incredibile stoccata di Franco Bortuzzo a Lulù Selassiè

Il 10 giugno, le tre sorelle Selassiè sono state nel ristorante romano La Locanda insieme ad alcuni cugini. Il posto scelto per la cena familiare non sarebbe stato casuale: quello è un ristorante che molto spesso viene frequentato da Manuel Bortuzzo, come testimoniano alcune foto pubblicate dallo stesso ristorante.

Possibile che fossero lì per cercare Manuel Bortuzzo? Così sembrerebbe aver pensato Franco Bortuzzo, che non ha risparmiato una frecciatina a Lulù Selassiè. Nelle Storie di Instagram ha infatti scritto: “Missione fallita“. Se il messaggio fosse davvero indirizzato alla ex di suo figlio sarebbe di sicuro un’intromissione nella loro relazione ormai finita.

Questa è la Storia Instagram di Franco Bortuzzo che ha fatto pensare a molti che potesse essere una frecciatina a Lulù Selassiè:

Ecco una foto pubblicata dal ristorante romano La Locanda che testimonia come Manuel Bortuzzo frequenti il locale: