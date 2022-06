Ex concorrente del GF Vip si sposa: Alex Belli e Delia Duran testimoni di nozze!

Finalmente delle belle nozze al GF Vip e come potrebbero mancare Alex Belli e Delia Duran come testimoni di nozze?

Per i due coniugi gieffini è pronta una nuova passerella, non da sfilata, ma da chiesa perché sono stati chiamati ad essere testimoni di nozze di un’ex gieffina che non ha avuto dubbi su chi far ricadere la scelta.

O li si ama, o li si odia, non c’è via di mezzo per Alex Belli e Delia Duran. Un teatrino durato tanti mesi in diretta TV che ha appassionato i tanti telespettatori del Grande Fratello VIP, con Soleil Sorge finita in mezzo ad una querelle che tutt’oggi continua sui social: è così che la coppia è riuscita ad accaparrarsi una grossa fetta di nuovi fan che li seguono su tutti i network.

Benché sia una coppia molto ambigua e controversa, è pur vero che l’amore che c’è tra di loro ha superato, fin qui, ogni ostacolo e quale simbolo può rappresentare al meglio il matrimonio? Per adesso, non si tratta delle loro nozze, ma di un’ex gieffina che ha scelto la coppia come testimoni.

Alex Belli e Delia Duran testimoni di nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno passato un ultimo anno alquanto movimentato, più in ospedale che a casa, per problemi da un lato e dall’altro. Nonostante questo andare e venire da cliniche per i vari controlli cui si sono dovuti sottoporre, i due hanno trovato anche il tempo per giurarsi amore eterno e decidere di convolare a nozze. Tutto ciò che la figlia di Maria Teresa Ruta ha svelato a Pomeriggio 5 è che il matrimonio si celebrerà tra settembre ed ottobre e che sarà fatto in chiesa perché entrambi molto religiosi.

Al di là di Alex Belli e Delia Duran, sarà sicuramente un party pieno di VIP a partire dai genitori di Guenda Goria, per finire a tutti i compagni d’avventura al reality show di Alfonso Signorini. Mancano pochi mesi, sicuramente l’ex gieffina col passare del tempo svelerà altri piccoli dettagli ai suoi fan.