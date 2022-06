Edoardo Tavassi, nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute: deciso il suo futuro all’Isola

La notizia di Edoardo Tavassi in infermeria ha stravolto gli appassionati dell’Isola che l’hanno sempre visto come favorito

Il fratello di Guendalina è solo l’ennesimo naufrago dell’edizione che si aggiunge alla lunga lista di concorrenti in Honduras a finire in infermeria. Resta da capire se le sue condizioni sono gravi tali da non concedergli di rimanere al reality show.

Non ha fatto in tempo ad uscire Marco Cucolo dall’infermeria che è stato subito raggiunto da Edoardo Tavassi. Tuttavia, il fidanzato di Lory Del Santo ha dovuto abbandonare il reality show perché le sue condizioni non gli consentivano di poter proseguire la sua avventura in Honduras e si aggiunge soltanto alla lista di coloro che dall’infermeria sono poi finiti a casa. Roberta Morise, pochi giorni dopo l’inizio del programma, fece da apripista a tutti i compagni naufraghi che hanno affollato l’infermeria in Honduras per poi tornare da Ilary Blasi.

Indubbiamente un’edizione poco fortunata, ma che Ilary Blasi è riuscita a gestire con grande classe, come suo solito. Peccato, però, che uno dei suoi migliori concorrenti sia stato costretto allo stop nelle scorse ore.

Come sta Edoardo Tavassi e quando lo rivedremo all’Isola dei Famosi

Com’è emerso nelle ultime ore, ciò che ha portato Edoardo Tavassi allo stop altro non è che un problema di natura odontoiatrica. Sicuramente sarà più il fastidio che il dolore, ma non è escluso che il naufrago possa tornare già da lunedì tra i suoi compagni in Honduras ed essere tra i fortunati che, una volta entrati in infermeria, escono dalla porta giusta e non da quella diretta per l’Italia.

Nel frattempo che Edoardo viene sottoposto alle dovute cure, c’è chi sull’Isola sente la sua mancanza. Mercedesz, infatti, ha parlato a cuore aperto con l’amico Nicolas Vaporidis: “Mi sono presa proprio una bella cotta. Mi sembra di conoscerlo da una vita. Spesso parliamo e davvero mi pare di avere un rapporto con lui da anni. Siamo molto in sintonia e sono contenta. Sono felice anche che si sia ricreduto e che adesso si fidi un po’ di più. Ovviamente le certezze la avrà fuori. Lui è la gioia di stare su quest’isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina”.