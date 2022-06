Don Matteo, indiscrezione sconvolgente scuote i telespettatori: c’entra il protagonista

Una indiscrezione sconvolgente sta coinvolgendo il grande protagonista di Don Matteo. Andiamo quindi a vedere l’ultima notizia a riguardo.

Altra clamorosa indiscrezione di gossip sul protagonista di Don Matteo. Andiamo quindi a vedere la notizia dell’ultima ora che in queste ore sta coinvolgendo Raoul Bova: i telespettatori restano a bocca aperta.

Aria di crisi per il grande protagonista dell’ultima stagione di Don Matteo. Stiamo parlando di Raoul Bova e la sua relazione amorosa con Rocìo Munoz Morales. Da tempo le voci di gossip si susseguono e vedono proprio la coppia al centro di queste, con venti di crisi che oramai soffiano da un bel po’. I due adesso starebbero attraversando un periodo di allontanamento. In queste ore è arrivata anche la conferma, con una possibile ed imminente separazione tra i due.

A riportare queste parole ci ha pensato Dagospia, tra le più autorevoli testate specializzate in retroscena. Infatti sul portale specializzato, è e Alberto Dandolo con i suoi Dandolo Indovinelli a sganciare la bomba. In un articolo il giornalista scrive: “Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che li non vede l’ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata. Chi sono?“. Inoltre Dagospia ha mostrato scatti vecchi della coppia, paragonandoli alle ultime apparizioni in pubblico dei due.

Don Matteo, Raoul Bova in crisi con Rocìò Munoz Morales: gli indizi

La crisi tra i due non sarebbe di certo una novità, visto che da tempo si vociferava un allontanamento di Raoul Bova da Rocio. Alla fine dell’anno Rocío e Raoul sono stati premiati ai Cinemagia Awards. Un’occasione importante, in cui tutti aspettavano la presenza della coppia mano nella mano. Tuttavia, all’evento ha presenziato esclusivamente la spagnola. A rivelare il lato scuro dell’assenza di Bova, in quel caso, ci pensò la rivista Novella 2000. Bova in quell’occasione, spiegò il giornale, non riuscì a raggiungere la compagna al Cinemagia Awards a causa di un ritardo sul set di Don Matteo.

Quindi questa è solamente l’ennesima voce di crisi tra i due. Già 3 anni fa circolò il rumor di un’eccessiva gelosia dell’attore calabrese nei confronti della fidanzata, secondo lui troppo presa dal lavoro a discapito della vita famigliare. In quel caso però arrivò la smentita velocissima di Raoul che postò addirittura uno scatto su Instagram in compagnia della fidanzata. Adesso però non c’è stata alcuna smentita con la coppia che sembrerebbe al capolinea.