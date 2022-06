Controlla se possiedi una di queste monete da 2 euro: valgono un tesoro. Potresti ritrovarti con migliaia di euro in tasca senza saperlo

La rarità di alcuni coni li rende davvero unici per i collezionisti, disposti a pagare cifre da capogiro pur di accaparrarsele. Il caso di questi 2 euro è davvero particolare.

Il taglio di maggior valore tra le monete dell’euro è quello da 2. Introdotto come tutte le altre 20 anni fa all’interno del “Vecchio Continente” ha avuto diverse tirature nei vari paesi europei. Come tutti gli esperti di numismatica sanno, più una moneta e rara e diffusa in piccolo numero e più vede aumentare il proprio valore. Ecco quindi che alcuni pezzi da 2 euro possono assumere delle valutazioni da capogiro, roba da migliaia di euro. Nel caso specifico non si tratta di coni legati al nostro paese (che valgono solo poche decine di euro) ma provenienti da altre realtà. Andiamo a scoprire insieme quali sono i due euro che valgono una fortuna.

Iniziamo col dire che tutti i pezzi sono uguali per forma e peso, ma ogni Stato ha la facoltà di cambiare alcuni aspetti grafici. Il rovescio di queste monete riportano un’effige che è uguale per tutti i Paesi e prevede la presenza del numero 2 e la scritta euro in rilievo su una cartina dell’Europa. Invece la parte posteriore, definita dritto, può essere diversificata. Proprio questo aspetto crea differenza nella valutazione dei collezionisti.

Monete da 2 euro, la lista di quelle con più valore: da cosa dipende

La classifica delle monete con più valore:

Grecia , Olimpiadi 2004: 2,3€

, Olimpiadi 2004: 2,3€ Italia , Coniate per 20 commemorazioni: Dai 2,4€ ai 4,5€

, Coniate per 20 commemorazioni: Dai 2,4€ ai 4,5€ Spagna , Anniversario costituzione Europea: 20€

, Anniversario costituzione Europea: 20€ Malta , Anno 2011: 15-25€

, Anno 2011: 15-25€ Belgio , 2005 apertura Atonium di Bruxelles: 29€

, 2005 apertura Atonium di Bruxelles: 29€ Germania , Errore da parte della Zecca: 50€

, Errore da parte della Zecca: 50€ Slovenia , Commemorazione dei Trattati di Roma: 50€

, Commemorazione dei Trattati di Roma: 50€ Finlandia , Commemorazione per i nuovi Stati membri: 60€

, Commemorazione per i nuovi Stati membri: 60€ Francia , Eventi commemorativi dal 2019 al 2020: Dai 4€ ai 109€

, Eventi commemorativi dal 2019 al 2020: Dai 4€ ai 109€ San Marino , 2004 omaggio a Bartolomeo Borghesi: Tra i 130€ e 200€

, 2004 omaggio a Bartolomeo Borghesi: Tra i 130€ e 200€ Città del Vaticano , Giornata mondiale della Gioventù: 300€

, Giornata mondiale della Gioventù: 300€ Principato di Monaco, Commemorazione per Grace Kelly: 2.000€ a 2.500€

Da cosa dipende questo sbalzo nelle valutazioni? Il primo aspetto è la data di emissione. Il secondo è il numero di monete coniate e il terzo è la presenza di particolari unici. Grazie a queste discriminanti possiamo vedere che a Montecarlo, con riferimento al ricordo della principessa Grace si può arrivare ad ottenere 2.500 euro per un pezzo da 2. Controllate, magari ne avete per sbaglio una propria a casa vostra!