Belen e Stefano De Martino, vita da coppia: arriva la prova che cancella ogni dubbio

Belen e Stefano, vita da coppia: arriva la prova che cancella ogni dubbio. Alla faccia dei critici, De Martino fa capire le sue vere intenzioni

La loro prima estate insieme, o meglio la prima da quando sono tornati insieme per la terza volta. Perché lo ammettiamo noi e lo sanno pure loro: stare dietro a Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è facile, ma ci proviamo

Da quando hanno riallacciato i rapporti non c’è mai stato un comunicato stampa, come era successo in occasione della loro ultima separazione che pareva definitiva. E per ora nemmeno interviste di coppia, o anche solo interviste ad uno dei due che ammettesse apertamente di essersi messo alle spalle tutto per ricominciare. In effetti è così, lo sappiamo pure noi, ma questa è una ripartenza più soft e meno mediatica, quindi ci sta un po’ di mistero.

Ora però è arrivato un gesto che toglie il velo agli ultimi dubbi, se mai qualcuno ne avesse ancora. In una delle ultime immagini postate da Stefano, al suo anulare è tornato a comparire un anello. In realtà non uno qualsiasi, ma la fede che portava sempre prima di separarsi dalla moglie. Un paio di mesi fa la stessa mossa l’aveva già fatta Belen e quindi è un ulteriore segnale.

Belen e Stefano, vita da coppia ma c’è ancora chi la mette in dubbio: gli indizi

Tutto a posto quindi? All’apparenza sì, anche se c’è ancora chi non vuole crederci o comunque ha voglia di mettere in dubbio quello che invece sembra ovvio. Come la pagina The Pipol Gossip che oggi ha insinuato i venti di una nuova crisi prendendo spunto da una canzone. “Sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?”.

La risposta è no, anche se qualcuno vuole credere di sì. I più cattivi non hanno preso bene il fatto che un paio di giorni fa sia stata festa grande in provincia di Napoli per il 28esimo compleanno di Adelaide, la sorella di Stefano che ha sempre avuto un ottimo rapporto anche con Belen.

Lui c’era e si è anche scatenato molto. La moglie invece è rimasta a Milano con i due figli. Una scelta normale anche in una coppia sempre sotto la luce dei riflettori, eppure c’è sempre chi deve indagare anche solo nelle intenzioni.