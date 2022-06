“Tutta la verità su Ilary e Soleil”, Alvin si confessa: da non credere. Per la prima volta lo storico inviato dell’Isola dei Famosi vuota il sacco

Quello che succede nelle dirette oppure nelle sintesi che possiamo vedere ogni giorni sulle reti Mediaset ormai lo sappiamo. Ma ci sono molti aspetti dell’Isola dei Famosi che nessuno può vedere. E allora chi meglio di Alvin per raccontarli?

Lo storico inviato del reality di Canale 5, tornato quest’anno a far coppia con Ilary Blasi, per una volta ha raccontato tutta la verità parlando dei suoi rapporti con la conduttrice, ma anche con i naufraghi. Intervistato a ‘Casa Chi’ ha confermato una volta per tutte che con la moglie di Totti è molto diverso da come è parso a casa.

“Ci conosciamo da 24 anni, più o meno. Siamo proprio fratello e sorella. Quindi un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da sempre. Per noi era normale, poi però abbiamo capito che effettivamente doveva essere, insomma, veicolato in un altro modo per lo spettatore”.

Ma c’è un’altra donna che attira l’attenzione di tutti anche se è appena arrivata. Soleil Sorge è tornata sull’Isola, dopo l’edizione 2019. E per lei, solo parole positive: “Io credo che la sua forza sia proprio questa, lei è così, non ha filtri. Quindi non ha quelle sovrastrutture che in tanti abbiamo e credo arrivi quello al pubblico. A parte gli scherzi, a parte i dredd, ma anche quello aiuta”.

“Tutta la verità su Ilary e Soleil”, Alvin si confessa: ecco chi è per lui la vera sorpresa

Poi però ci sono anche i naufraghi, quelli ancora in gara. Alvin confessa che generalmente è andato d’accordo con tutti, ma in questa edizione c’è stato anche molto da discutere e anche lui ha alzato la voce. Non gli piace che ci siano troppi battibecchi in diretta che rischiano di disorientare il pubblico da casa. E quando hanno cominciato a litigare, a parlarsi addosso, è intervenuto, perché questo tipo di televisione non fa per lui e non la sopporta.

Se deve scegliere un solo concorrente, per dire chi l’ha stupito di più, non ha dubbi: è Nicolas Vaporidis: “Prima di entrare, quello che dico è la stessa cosa un po’ per tutti. L’Isola ti manca perché è un’esperienza che ti rivolta come un calzino. Nicolas che mi diceva: ‘Mah, staremo a vedere…’. Io gli ho detto: ‘Sta a te fidarti o meno’. Alla fine ho avuto riscontro da lui proprio dietro le quinte. Mi ha detto: ‘Questa è un’esperienza pazzesca!’ E si sta vedendo”.