Uomini e Donne, lo sfogo dopo il due di picche di Luca Salatino: “Non eravamo compatibili”

Dopo il due di picche, l’ex corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne ha voluto finalmente sfogarsi dando la sua versione sul percorso fatto nella trasmissione di Canale 5. Ecco le sue parole.

La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne ha sorpreso il pubblico e, soprattutto le sue due corteggiatrici. Lilli Pugliese sentiva di essere la preferita, mentre Soraia Ceruti, sopratutto a causa dell’ultima esterna andata male, era sicura di essere completamente senza speranza. Al contrario delle aspettative, il tronista ha scelto proprio l’italo-egiziana.

Il pubblico impaziente ha subito notato che, dopo la scelta a Uomini e Donne, nè Luca Salatino, nè Soraia hanno pubblicato delle foto insieme. Piuttosto, Luca si è mostrato insieme a Matteo Ranieri, con cui sicuramente è nata una bellissima amicizia. Anche se si sono fatte attendere, le dichiarazioni d’amore di Soraia e Luca alla fine sono arrivate.

Uomini e Donne, lo sfogo dopo il due di picche di Luca

Lilli Pugliese non ha parlato molto di sè e del suo percorso a Uomini e Donne fino al 9 giugno, quando ha deciso di partecipare alla diretta sul profilo Instagram dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Alla chiaccherata hanno partecipato anche l’ex tronista Andrea Nicole e Andrea Della Cioppa, anche lui scartato all’ultimo da Veronica Raimondi.

Lilli non ha nascosto di essere stata molto male per non essere stata la scelta finale di Luca Salatino. Allo stesso tempo, però, ha fatto capire di aver cominciato a rielaborare quanto successo. Lei ed il suo tronista erano due persone molto diverse: se inizialmente pensava che gli opposti si sarebbero attratti, adesso non ne è più così convinta.

In un video diffuso sul proprio canale Instagram, l’italo-capoverdiana Lilli Pugliese ha voluto ringraziare in più occasioni i suoi ammiratori, che hanno partecipato numerosissimi alla diretta del 9 giugno. Allo stesso tempo, ha voluto anche scusarsi per alcune cose successe, rivelando alcuni dettagli inediti riguardo alla sua vita.

Lilli ha spiegato di vivere in un monolocale. La cucina ed il letto sono nella stessa stanza: per questo motivo durante la diretta si trovava sdraiata proprio sul letto. Ha anche sentito di non essere stata molto partecipe. Ha confessato che questa era la sua prima diretta, e si sentiva un po’ in imbarazzo, soprattutto perchè stima molto Andrea Nicole.

