Uomini e Donne, è finito tutto: dopo il cancro arriva l’annuncio del divorzio

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha visto morire il padre ad inizio giugno, ha aggiornato i suoi ammiratori riguardo le cure del cancro: allo stesso tempo, però ha spiegato che sta procedendo con il divorzio dal marito.

Nessuno è mai riuscito a scoprire quando la corteggiatrice sia nata e quanti anni abbia: nel 2007 era arrivata a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Giovanni Conversano. La presenza nella trasmissione della veronese si concluse quasi subito, ed ebbe anche la possibilità di lavorare come Schedina a Quelli che il calcio.

Angela Artosin conobbe Simone Ferroli poco dopo aver lasciato Uomini e Donne. L’imprenditore ed amministratore delegato dell’azienda di famiglia, a cui appartiene anche la società di basket Ferroli-Gas, è sempre stato molto riservato: dei due sono state diffuse veramente poche foto, molte delle quali documentano solo il giorno del matrimonio.

La malattia che è tornata ed è stata sconfitta tre volte

Angela Artosin si è laureata all’Università di Ferrara ed è diventata un’imprenditrice digitale. Ha creato il blog Wearefamily e lavora come influencer occupandosi di gravidanza e dei primi anni di vita dei bambini. All’improvviso ha pubblicato un messaggio shock sui propri account social, facendo capire che era successo qualcosa di davvero incredibile.

Angela Artosin ha lottato a lungo contro il cancro, che è tornato ad aggredirla per ben tre volte. Ad inizio 2022 ha ricominciato l’ultima battaglia contro la malattia, che ha confessato di aver sconfitto il 10 di giugno, quando purtroppo è arrivata allo stesso momento un’altra notizia davvero molto triste che l’ha costretta a mostrare ancora una volta la sua forza.

Uomini e Donne, dopo il cancro ed il lutto arriva il divorzio

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Artosin anche che se è riuscita a sconfiggere il cancro, è rimasta battuta in amore. Ha anticipato ai suoi followers che stava aggiornando la sua bio, dove adesso si legge: “Mamma single di Ismi e Sante“. In un lungo messaggio, l’imprenditrice ha voluto accennare a quanto successo.

La Artosin, che ha perso il padre ad inizio giugno, ha raccontato: “Un momento tremendo per una madre, donna e moglie, ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato. Non chiedetemi come, quando e perché: in questo momento penso solo ai bimbi. Ci tengo a precisare che non l’ho voluto io, ma il destino gioca troppo con me ultimamente“.

Questa è come si è mostrata Angela Artosin, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in una diretta su Instagram mentre stava curando il cancro ad aprile scorso: