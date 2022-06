Una Vita, si avvicina il momento tanto temuto: sta per finire tutto

Per i telespettatori di Una Vita sta arrivando il momento meno atteso, quello più temuto, ma che prima o poi sarebbe dovuto giungere

La soap opera spagnola ha riscosso un gran successo in Italia, forse più che nel suo paese d’origine. I telespettatori italiani sono molto affezionati alle vicende di Acacias, motivo per cui per loro sta arrivando un momento molto spiacevole.

Attualmente i telespettatori italiani stanno assistendo alla settima stagione di Una Vita cominciata con un salto temporale di ben 5 anni che hanno sconvolto la vita dei personaggi ad Acacias. L’ultime esplosione organizzata dagli anarchici ha portato il caos e qualche morto che ha prematuramente abbandonato i suoi telespettatori, prima della fase finale.

Ed è proprio verso il finale di stagione cui, anche i telespettatori italiani, presto assisteranno. Inizialmente la soap opera era stata proprio cancellata per una scelta della produzione, decisione che lasciò con l’amaro in bocca non solo i telespettatori, ma soprattutto gli attori che si sono visti piombare addosso una trama irrisolta e senza l’evoluzione dei loro stessi ruoli. È stato così che, successivamente, gli autori hanno deciso di prolungare ancora un po’ la messa in onda per accontentare tutti i telespetattori.

Una Vita, quando andrà in onda l’ultima puntata in Italia

Purtroppo anche Una Vita sta giungendo al termine e, nonostante i telespettatori italiani non siano pronti a dire addio ai loro personaggi preferiti del ricco quartiere di Acacias, c’è già un’ipotetica data finale. Attualmente, la soap opera spagnola sta andando in onda con cadenza quotidiana dal lunedì alla domenica in orari un po’ diversi a partire dal 22 maggio. Questa stagione è composta da 80 episodi, la stagione più corta in assoluto, visto e considerato che le altre superano tutti i 100 episodi con la seconda e la quinta che hanno toccato un picco di 300 episodi.

L’intera soap è composta da 1483 puntate e ieri, giovedì 9 giugno, è andata in onda la numero 1910: vale a dire che mancano soltanto 73 puntate alla fine della stagione e di tutta la soap in generale. Ci sono, indubbiamente, da considerare i cambi di programmazione improvvisi di Canale 5, ma non manca molto affinché i telespettatori devono salutare i loro personaggi.